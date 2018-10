Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne din Parlamentul European discuta situatia din Romania, inclusiv independenta justitiei. Europarlamentarii romani membri in comisie sunt Monica Macovei, Sogor Csaba, Traian Ungureanu. Maria Grapini si Emilian Pavel sunt supleanti.Monica…

- Europarlamentarul PSD Claudia Tapardel considera ca Romania este discriminata la nivelul Uniunii Europene prin organizarea a doua evenimente importante in aceasta saptamana in Parlamentul European, ambele referitoare la situatia din tara noastra, la reforma sistemului judiciar si la statul de drept.…

- Eurodeputatul PSD, Claudia Tapardel, a afirmat ca este "scandalos" faptul ca, in sedinta de luni a Comisiei LIBE din Parlamentul European, nu se mai dezbat protocoalele secrete si efectele lor asupra justitiei si ca tema principala este statul de drept in Romania. "In calitate de europarlamentar al…

- Parlamentul European va organiza pe 3 octombrie o dezbatere in care se va discuta despre violențele de la protestul din 10 august din Piața Victoriei din București. Cu aceasta ocazie, Europarlamentarii ALDE Norica Nicolai și Renate Weber, au conceput și trimis o scrisoare președintelui Parlamentului…

- Europarlamentarul PNL, Marian Jean Marinescu, a declarat duminica, la Craiova, ca pe 27 septembrie Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European (PE) va discuta, la propunere sa, despre ce s-a intamplat in Romania pe 10 august, discutii la care va participa…

- Este oficial: Protocoalele secrete din Romania ar putea fi analizate de Parlamentul European. In vizor, in special protocoalele incheiate de Parchetul General Scandalul protocoalelor secrete din Romania ajunge in Parlamentul European. Eurodeputata Nathalie Griesbeck din Franta a solicitat o dezbatere…

- Este oficial, scandalul protocoalelor secrete din Romania ajunge in Parlamentul European.Eurodeputata Nathalie Griesbeck din Franta a solicitat o dezbatere in Comisia LIBE (comisia pentru justitie si libertati civile) privind protocoalele incheiate intre serviciile de informatii si organele…

- Sergei Stanishev, președintele Partidului Socialiștilor Europeni (PES), a fost desemnat raportor principal al Comisiei pentru libertați civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European pentru noul Raport privind aplicarea deplina a legislației Schengen in cazul Romaniei și Bulgariei.…