- In noaptea de 27 spre 28 octombrie vom da ceasul cu o ora inapoi. Astfel, se face trecerea la ora de iarna, atunci cand ora 04:00 devine ora 03:00. Practic vom dormi cu o ora in plus. Tarile europene au introdus dispozitiile privind orarul de vara in secolul trecut pentru a economisi energie,…

- Oficialii europeni cer Romaniei sa ia in calcul opiniile prezentate in raportul Comisiei de la Veneția, a precizat un purtator de cuvant al Comisiei Europene, care a anunțat ca urmatorul raport MCV va fi facut public pe 13 noiembrie. ”Am luat nota cu mare atenție de cele doua opinii ale Comisiei de…

- Andi Cristea, vicepreședintele comisiei de politica externa din Parlamentul European, a declarat ca nu il va susține pe Timmermans pentru cunducerea UE din cauza ca acesta s-a opus accederii Romaniei in Schenghen din poziția de ministru de externe al Olandei.„Nu stiu cine trebuia sa participe.…

- Deputatul european, Siegfried Mureșan, a declarat in cadrul dezbaterilor din Parlamentul European privind situația statului de drept din Romania, ca oamenii cer justiție și dreptate, iar Comisia Europeana și Parlamentul trebuie sa fie alaturi de ei și sa apere valorile europene.''De doi ani…

- "Nu este nevoie de nicio autorizatie sau respect fata de lege ca sa protestezi in Europa". Acesta este standardul democratic pe care il impuneti la Bucuresti. Da, poate nu am facut foarte mult pentru a combate coruptia la nivel inalt. (..) V-as propune domnule Timmermans sa rugati anumite state membre…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa a susținut prin vot, in Parlamentul European, propunerea Comisiei Europene de simplificare a procedurilor rambursarii de TVA pentru micii intreprizatori. Propunerea urmarește sa extinda scutirea de TVA pentru intreprinderile mici de la un regim strict național la un…

- Un sondaj online derulat in Uniunea Europeana arata ca peste 80% din respondenti sunt in favoarea renuntarii la practica trecerii la ora de vara, prin care ceasurile se dau inainte cu o ora in ultima duminica din luna martie, au declarat miercuri pentru DPA mai multe surse europene. Aproximativ 4,6…

