Emilian Galaicu-Păun: „Cioclea este un poet canonic al literaturii române de pretutindeni” Despre cultura și politica, într-o discuție cu scriitorul, traducatorul și redactorul-șef al editurii &"Cartier&", Emilian Galaicu-Paun

- Acum o saptamâna, Parlamentul nu a reușit sa modifice Constituția prin introducerea vectorului de integrare europeana, din cauza ca PL și PLDM au insistat ca, la pachet cu aceasta propunere, sa se voteze neaparat si modificarea art. 13 cu privire la limba de stat. Sa fi fost și tu deputat, cum ai fi procedat? - Jocul de-a &"sa fi fost&" nu ma prinde – din simplu motiv ca niciun partid din actualul Legislativ nu ma reprezinta;… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- La finalul discursului președintelui Klaus Iohannis din plenul Parlamentului European, marți, 23 octombrie, eurodeputatul PSD Andi Cristea, președintele Delegatiei la Comisia parlamentara de asociere UE-Moldova, a intervenit cu o serie de observații legate de politica lui Klaus Iohannis fața de statul…

- Andrei Nastase, președintele Platformei Civice Demnitate și Adevar, critica cadoul facut de președintele Turciei guvernului de la Chișinau, sub forma unor mașini speciale pentru reprimarea protestelor.

- Dupa ce recent a oferit 10 milioane de euro pentru reparatia cladirii Presedintiei, Turcia s-a aratat interesata sa investeasca in restabilirea cladirii Circului din Chisinau. Despre acest lucru a anuntat miercuri, 17 octombrie, la intrevederea cu prim-ministrul Pavel Filip, presedintele Turciei, Recep…

- ”Voi incepe astazi o vizita in Republica Turcia și-n Golful Persic, in Emiratele Unite Arabe și-n Kuweit, state cu potențial de dezvoltare a relațiilor economice cu Romania. Promovarea investițiilor și oportunitaților de afaceri reprezinta prioritatea Guvernului in acest moment. Ma vor insoți mai…

- "Voi incepe astazi o vizita in Republica Turcia si in Golful Persic, in Emiratele Arabe Unite si in Kuweit, state cu potential de dezvoltare a relatiilor economice cu Romania", a precizat ea in sedinta de guvern. Scopul acestei vizite, a subliniat Dancila, este promovarea relatiilor economice.…

- CHIȘINAU, 21 sept — Sputnik. Joi, la Chișinau, începe cel mai important eveniment economic al anului la care vor participa oameni de afaceri din Republica Moldova și Federația Rusa. Forumul Economic Moldo-Rus are drept scop atragerea investițiilor rusești în economia țarii.…

- O noua ruta aeriana va fi la dispozitia timisorenilor de luna viitoare. Compania Tarom uneste Timisoara de „fratii” de peste Prut, din 16 septembrie, printr-un zbor direct din capitala Banatului in cea a Republicii Moldova, Chisinau. Conform anuntului Tarom, tarifele vor incepe de la 100 de euro pentru…

- La jumatatea lunii decembrie a anului trecut, in sedinta de Guvern a fost aprobat Memorandumul privind aprobarea Termenilor de referinta pentru infiintarea Bancii Nationale de Dezvoltare a Romaniei care prevede continuarea demersurilor privind infiintarea Bancii Nationale de Dezvoltare a Romaniei in…