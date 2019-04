Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretele americane Lady Gaga si Ariana Grande se afla pe o lista cu "versuri ofensatoare" prezentata Parlamentului din Singapore ca parte a unei declaratii a ministrului de interne privind discursul instigator la ura, relateaza marti Reuters. Declaratia de luni a ministrului K. Shanmugam…

- Eva Jumatate, micuța de 10 ani care a ajuns in finala „Suedezii au talent” de vineri seara, unde s-a clasat pe primele trei poziții, are din nou motive de bucurie. In urma cu cateva luni, ea obținuse rolul principal in musicalul „Matilda” de la Opera din Malmo, alaturi de mai multe fetițe, iar aseara,…

- Potrivit presei internașionale, supermodelul Irina Shayk i-afi dat unfollow pe Instagram lui Lady Gaga, chiar inaintea momentului plin de tandrețe pe care Bradley Cooper și celebra cantareața l-au avut in timpul interpretarii piesei Shallow , la Oscaruri.

- Olivia Colman a primit premiul Oscar pentru cea mai buna actrita in rol principal, cel din "The Favourite", la cea de-a 91-a editie a galei Academiei de film americane, care are loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles, scrie Mediafax.La premiul Oscar pentru cea mai buna actrita…

- Prezentam mai jos lista principalilor castigatori la cea de-a 61-a gala de decernare a premiilor Grammy. GENERAL: - Albumul anului: "Golden Hour" - Kasey Musgraves - Inregistrarea anului: "This Is America" - Childish Gambino - Cantecul anului: "This Is America" - Childish Gambino - Cel mai bun artist…

- Childish Gambino, a obtinut trei premii, pentru piesa „This Is America” la Gala Premiilor Grammy 2019. De asemenea, Lady Gaga, a caștigat și ea cate trei categorii, in timp ce Ariana Grande și Dua Lipa au fost și ele printre numele strigate la gala. Lista celor mai importante premii: Cel mai bun album…

- Ariana Grande, care aparea pe panourile ce promovau gala premiilor Grammy in Los Angeles, nu doar ca nu va mai canta pe 10 februarie, dar nici nu va fi prezenta la ceremonie, desi este nominalizata la doua categorii. Decizia a fost luata in urma unor neintelegeri cu producatorii evenimentului, potrivit…