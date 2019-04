Emilia Clarke, la un pas de moarte. Imagini rare de pe patul de spital

Stiri pe aceeasi tema

- Daenerys a fost la un pas de moarte. Inainte de a lupta pentru tronul de fier, Emilia Clarke a luptat pentru propria viata. Actrita care joaca rolul lui Daenerys Targaryen in serialul "Game of Thrones" a suferit doua atacuri cerebrale vasculare in perioada 2011 - 2013.

- Sezonul final, alcatuit din sase episoade, va fi lansat in luna aprilie si va aduce deznodamantul bataliei pentru Westeros - la aproape doi ani dupa sfarsitul sezonului anterior.HBO a evitat cu meticulozitate scurgerea de informatii despre ultima parte a acestei francize de succes, asadar…

- GAME OF THRONES. Pana la sfarsitul sezonului 7, Daenerys Targaryen si Jon Snowau legat o legatura stransa, fara sa stie ca sunt rude. Desi Snow a crezut toata viata ca este fiul bastard al lui Ned Stark, Bran Stark a dezvaluit ca el este, de fapt, fiul surorii lui Ned, Lyanna, si al lui Rhaegar Targaryen.…