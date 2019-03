Stiri pe aceeasi tema

- Emilia Clarke, actrita care o interpreteaza pe Daenerys Targaryen in serialul fantastic ''Game Of Thrones'', a spus ca a plans in timp ce filma secventele finale ale seriei, scrie agerpres.ro.Ultimul sezon al binecunoscutei epopei fantastice va fi difuzat luna viitoare.

- Scriitorul american George R. R. Martin, autorul seriei literare "A Song of Ice and Fire", care sta la baza serialului "Game of Thrones", a dezvaluit ca nu cunoaste modul in care se va incheia aceasta productie de televiziune realizata de postul HBO, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.…

- Emilia Clarke, actrița care o joaca pe Daenerys Targaryen, unul dintre personajele principale din Game of Thrones, a dezvaluit ca ultimul sezon va aduce "lucruri șocante". Ultimul sezon din Game of Thrones este așteptat cu sufletul la gura de fanii care nu știu la ce sa se aștepte. Informațiile privind…

- Karl Lagerfeld a murit de cancer la pancreas. Este ceea ce a dezvaluit prietena legendarului creator de moda, Natasha Fraser-Cavassoni, care a publicat o scrisoare in ziarul britanic Daily Mail, citat luni de El Pais. Natasha, care a lucrat 18 ani in studioul de creatie Chanel si a fost…

- Sezonul final, alcatuit din sase episoade, va fi lansat in luna aprilie si va aduce deznodamantul bataliei pentru Westeros - la aproape doi ani dupa sfarsitul sezonului anterior.HBO a evitat cu meticulozitate scurgerea de informatii despre ultima parte a acestei francize de succes, asadar…

- HBO a dezvaluit data premierei ultimului sezon al serialului „Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor“ si a publicat si primul teaser video extins in care exista un indiciu cu privire la soarta familiei Stark.

- Un profesor din Nebraska a numit trei dintre cele opt specii de gandaci descoperite dupa dragonii din serialul „Game of Thrones” si seria „A Song of Ice and Fire” a lui George R.R. Martin, scrie news.ro.Brett Ratcliffe, de la University of Nebraska-Lincoln, a numit cele trei specii drogoni…