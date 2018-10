Stiri pe aceeasi tema

- AS Roma a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), formatia Empoli, in etapa VIII-a a campionatului italian de fotbal Serie A.Golurile au fost marcate de Nzonzi '36 si Dzeko '85. Caputo (Empoli) a ratat un penalti, in minutul 58. AS Roma a urcat pe locul 3 in clasament,…

- Nicolae Dica, antrenorul principal al formației FCSB, a declarat la finalul partidei pe care elevii sai au caștigat-o cu 2-0 (2-0) pe stadionul „Anghel Iordanescu” din Voluntari ca victoria a fost pe deplin meritata avand in vedere desfașurarea ostilitaților din teren. Cu toate ca echipa sa nu a primit…

- Duminica, 23 septembrie, Gabriela Cristea și Tavi Clonda ii vor rupe turta micuței Victoria, iar prezentatoarea TV a decis sa renunțe la tradiții și sa puna pe tava lucruri moderne. Cu ocazia marelui eveniment, Gabriela Cristea a decis sa inlocuiasca de pe tavița pentru Victoria pieptenele și foarfecele.…

- Au trecut 180 de minute si UTA nu a strans punct(e) in liga secunda. Dupa esecul din fata proprilor suporteri, cu Academica Clinceni, a urmat o noua infrangere, pe terenul echipei Sportul Snagov, dupa o repriza secunda palpitanta. Iar daca Alex Pop inscria de la punctul cu var, la scorul de 1-1,…

- Reprezentativa Under 21 a Romaniei disputa astazi de la ora 19:00, la Ovidiu, un meci important pentru calificarea la Campionatul European de anul viitor gazduit de Itaalia și San Marino, contra Bosniei-Herțegovina. „Tricolorii mici” vin dupa un succes dramatic obținut cu 2-1 in Portugalia, rezultat…

- Liga 1, etapa 6. FC Voluntari – Universitatea Craiova (ora 21.00, Digi, Telekom, Look). Derby-ul codașelor. FC Voluntari – Universitatea Craiova Meciul de la Volunatri reprezinta un adevarat derby al codașelor. Dupa cinci etape, formația gazda ocupa ultimul loc, cu un singur punct, in timp ce Craiova…

- Etapa a V-a a Ligii I, care a debutat ieri cu victoria formației Politehnica AIși in derby-ul cu cei de la FC Botoșani, scor 2-1, programeaza astazi doua partide. De la ora 18:00 la Giurgi, Astra va cauta sa obțina toate punctele puse in joc in duelul cu nou-promovata Dunarea Calarași. O victorie a…

- Ultimul meci al etapei a IV-a a Ligii I, dintre Dinamo și Viitorul, joc incheiat cu victoria „cainilor” cu 1-0, a fost urmarit de la fața locului și de noul selecționer Under 21 al naționalei, Mirel Radoi. Tehnicianul a declatrat la finalul partidei ca a remarcat mai mulți jucatori eligibili pentru…