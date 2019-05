Emil Nestor wins second round of Romanian Hillclimb Championship

Stiri pe aceeasi tema

- O diferența de 0,076 secunde a decis caștigatorul celei de-a doua etape a Campionatului Național de Viteza in Coasta Dunlop 2019, marcand finalul perfect al unul weekend de cursa complet. Emil Nestor a obținut in premiera victoria in clasamentul OPEN, adjudecandu-și Cupa Cheile Gradiștei. In prima manșa…

- Romanian tennis player Simona Halep, WTA's No. 3, easily won against Russian Margarita Gasparian (WTA's 65th, 24 years), 6-0, 6-4, in the first round of the WTA tournament in Madrid, with total prize money worth 7,021,128 dollars. Halep (27 years), at her first clay-court match this year, won…

- Romanian tennis player Sorana Cirstea qualified for the second round of the 7,021,128-dollar-prize WTA tournament in Madrid, on Sunday, after a surprising victory against US Madison Keys, 13th seeded, 3-6, 6-4, 6-1. Cirstea (29 years, WTA's 93rd), the beneficiary of a wildcard, obtained her…

- Race driver Lucien Hora (Lola B99/50) won on Sunday the first round of the Romanian Hillclimb Championship - Trofeul Serus-Rasnov (Brasov County), according to the website of the Romanian Car Racing Federation.Read also: Vladut Simionescu, bronze medalist in IJF tournament in Antalya The…

