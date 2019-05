Stiri pe aceeasi tema

- Emil Nestor (Norma M20 FC) a obtinut duminica prima sa victorie din cariera, la Cupa Cheile Gradistei TOTAL, etapa a doua a Campionatului National de Viteza in Coasta. Nestor a fost cronometrat cu timpul de 03 min 37 sec 125/1000 (1 min 46 sec 514/1000 in prima mansa, 1 min 50 sec 611/1000, in a doua),…

- Stațiunea montana Cheile Gradiștei va gazdui, in premiera, un eveniment de anvergura din motorsportul romanesc. A doua etapa din Campionatul Național de Viteza in Coasta Dunlop se va desfașura la poalele munților Bucegi, nu mai puțin de 87 de piloți inscriindu-se la start, informeaza Federația Romana…

- Peste 5.000 de spectatori au fost prezenți in weekend la deschiderea sezonului 2019 in Campionatul Național de Viteza in Coasta Dunlop de la Rașnov. In total, nu mai puțin de 89 de piloți au fost prezenți la startul etapei cu numarul 1, caștigata fara drept de apel de legendarul Lucien Hora, revenit…

- Race driver Lucien Hora (Lola B99/50) won on Sunday the first round of the Romanian Hillclimb Championship - Trofeul Serus-Rasnov (Brasov County), according to the website of the Romanian Car Racing Federation.Read also: Vladut Simionescu, bronze medalist in IJF tournament in Antalya The…

- Pilotul Lucien Hora (Lola B99/50) a castigat, duminica, prima etapa a Campionatului National de viteza in coasta - Trofeul Serus Rasnov, potrivit site-ului Federatiei Romane de Automobilism Sportiv. Fostul campion national a fost cronometrat cu timpul 03 min 36 sec 565/1000, 1 min 48 sec…

- Dupa patru ani de la ultima sa participare in Campionatul Național de Viteza in Coasta Dunlop, Lucien Hora a luat startul in etapa de debut a sezonului 2019, Trofeul SERUS Rașnov. La volanul unui monopost Lola B99/50, Hora a avut parte de o revenire cu victorie, obținand cel mai bun timp in ambele manșe…

- Cei mai buni piloti din Romania vor lua startul in acest weekend, la Rasnov, in prima etapa a Campionatului National de Viteza in Coasta Dunlop 2019, informeaza Federatia Romana de Automobilism Sportiv (FRAS) intr-un comunicat remis AGERPRES. In total, 95 de sportivi s-au inscris la etapa…

- Cei mai buni piloți din Romania vor lua startul in acest weekend, la Rașnov, in prima etapa a Campionatului Național de Viteza in Coasta Dunlop 2019, informeaza Federația Romana de Automobilism Sportiv printr-un comunicat. Un total de 95 de sportivi s-au inscris la etapa care deschide sezonul, marea…