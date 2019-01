Emil Brumaru a murit "In noaptea asta, cu puțin inainte de miezul nopții, poetul Emil Brumaru s-a retras in rezervația de ingeri. (...) Emil implinise de curind 80 de ani și era intr-o forma de invidiat, cel puțin așa mi se parea mie. Joi seara, a facut un ACV, a fost internat la spital și supus terapiei intensive, in dupa- amiaza de azi, iși revenise, a spus poezii asistentelor, a mincat, a glumit. Dupa citeva ore, a venit vestea ca a avut doua stopuri cardiace și a intrat in coma. Am sperat totuși intr-un miracol. Nu s-a petrecut. La 23,35 a plecat. A plecat, nu a murit, ingerii nu mor niciodata, se retrag numai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

