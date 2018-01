Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Arșinel, despre acuzațiile ca a beneficiat preferențial de transplant. Actorul Alexandru Arsinel le raspunde celor ce il acuza ca a beneficiat preferential de un transplant de rinichi, realizat chiar de catre Mihai Lucan, medicul care acum are probleme cu legea. Axctorul sustine ca nu a contat…

- Alexandru Arșinel: Ma bucur ca ajung la o biserica si pot sa aprind o lumanare pentru doctorul Lucan care m-a salvat. Reporter: Dar ce parere aveti despre acuzatiile acestea? Alexandru Arșinel: Nu cunosc, nu afirm nimic, nu imi dau seama de ce se intampla. Intamplarea face ca am un nume care rezoneaza…

- Deputat PSD de Cluj, catre primarul Emil Boc: Va solicit explicații publice, cu privire la implicarea in cazul Lucan, a transmis, joi, Gabriel Horia Nasra, deputat social-democrat, catre edil. El precizeaza ca demersul sau vine avand in vedere ”faptele abominabile prezentate de presa si de deputatul…

- Mister partial lamurit in cazul audierilor programate joi la DIICOT, in dosarul de delapidare al medicului Mihai Lucan. Edilul clujean, Emil Boc, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog, care ar fi trebuit sa dea declaratii astazi, dupa cum afirmau surse judiciare, nu au primit citatiilela timp. In aceste…

- Primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog, au fost citati joi la sediul DIICOT pentru a fi audiati in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare, insa cei doi nu s-au prezentat deoarece citatiile nu au ajuns la timp, iar procurorul de caz…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat ca nu a fost citat de DIICOT in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de savarsirea infractiunii de delapidare cu consecințe deosebit de grave. “Nu am primit nici o citație din partea DIICOT”, a fost declaratia oficiala a lui Emil Boc,…

- “L-am ajutat cu ce l-a ajutat legea (n.red. pe medicul Lucan). Daca a avut un cadru legal, l-am ajutat. Cum l-am ajutat si pe domnul Ungureanu când a primit foarte multe finantari de la primarie pentru asociatia pe care o avea sau pe care o mai are. Nici nu mai stiu daca o are. Oricine…

- Procurorul de caz a decis sa-l citeze pentru aceasta dimineața pe primarul din Cluj, pentru lamuriri in cazul declarațiilor facute de denunțatorul in cazul Lucan, un medic clujean devenit parlamentar. Mihai Lucan este banuit de delapidare și de constituirea unui grup infracțional organizat. Deputatul…

- Boc, Dancu si Bodog, martori la DIICOT in dosarul medicului Mihai Lucan. Cei trei sustin ca nu au primit citatii Emil Boc, Vasile Dancu si Florian Bodog au fost citati la DIICOT ca martori in dosarul medicului Mihai Lucan, au precizat surse judiciare. Pe de alta parte, cei trei sustin ca nu au primit…

- Primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, nu s-a prezentat joi la sediul DIICOT pentru a fi audiat in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare. Emil Boc a fost chemat joi la DIICOT pentru a da o declaratie in acest dosar, insa primarul nu a venit, astfel incat este…

- Deputatul USR a explicat pe pagina sa de Facebook motivul pentru care îl va da în judecata pe fostul primar al municipiului Cluj-Napoca. „Cercul protector din mass-media din jurul lui Lucan a început atacul împotriva mea. Pe Realitatea TV a aparut declarația…

- Fostul premier va fi audiat dupa ce deputatul USR Emanuel Ungureanu l-a acuzat ca ar fi intervenit si l-ar fi ajutat pe profesorul Lucan sa-si deschida o clinica. „El nu putea sa fac Lukmed fara domnul Boc. Domnul Boc a fost operat de profesorulul Lucan si la clinica de stat, si la clinica…

- Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, a spus ieri, la iesirea de la DIICOT, ca a facut plangere penala impotriva lui Emil Boc, care l-ar fi sustinut pe...

- Marius Sumudica a impresionat in Turcia, pe banca celor de la Kayserispor, iar patronul echipei e gata sa-i indeplineasca toate dorintele in perioada de mercato. Dupa ce au ajuns la un acord cu William de Amorim, turcii sunt in discutii avansate si cu Gicu Grozav, care a ramas liber de contract.…

- Deputatul Ungureanu a precizat ca, miercuri, a solicitat anchetarea fostul premier Emil Boc si i-a adus acuzatii inclusiv Ministrului Sanatatii Florian Bodog care ar fi intervenit pentru medicul Mihai Lucan, in timpul unui control. Emanuel Ungureanu a mai susținut ca Mihai Lucan a fost ajutat de primarul…

- Emil Boc sustine ca nu a beneficiat de tratament preferential din partea medicului Mihai Lucan, iar despre contractul de concesiune pentru realizarea clinicii LukMed, acesta afirma ca a fost aprobat de Consiliul Local Cluj-Napoca inainte ca el sa fie ales primar.

- Emil Boc reacționeaza la acuzațiile lansate de deputatul USR Emanuel Ungureanu și spune ca nu a beneficiat de tratament preferențial din partea medicului Lucan, iar contractul pentru clinica a fost aprobat inainte ca el sa fie primar al...

- Primarul Clujului, Emil Boc, a declarat, pentru Digi24.ro, ca nu a beneficiat de tratament preferential cand a fost tratat de medicul urolog Mihai Lucan. Reactia sa vine ca urmare a acuzatiilor aduse azi, 3 ianuarie, de deputatul Emanuel Ungureanu la iesirea de la DIICOT Bucuresti.

- Emil Boc sustine ca nu a beneficiat de tratament preferential din partea medicului Mihai Lucan, iar despre contractul de concesiune pentru realizarea clinicii LukMed, acesta afirma ca a fost aprobat de Consiliul Local Cluj-Napoca inainte ca el sa fie ales primar.

- Emil Boc reacționeaza la acuzațiile lansate de deputatul USR Emanuel Ungureanu și spune ca nu a beneficiat de tratament preferențial din partea medicului Lucan, iar contractul pentru clinica a fost aprobat inainte ca el sa fie primar al Clujului.

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu sustine ca medicul Mihai Lucan, cercetat de DIICOT pentru delapidare, a fost ajutat de Emil Boc cu o concesiune pentru clinica Lukmed, iar in schimbul acestui ajutor actualul primar din Cluj-Napoca ar fi fost operat. Ungureanu, care s-a prezentat miercuri…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat, miercuri, la iesirea de la DIICOT, ca face un apel la procurorul general al Romaniei pentru a verifica intreg sistemul medical din Romania, intrucat ”Romania e plina de Lucani”, ceea ce se intampla in tara fiind ”un jaf generalizat pe zona medicala”. Ungureanu…

- La ieșirea de la DIICOT, deputatul USR a afirmat ca medicul Lucan a fost ajutat de Emil Boc, care a fost operat la randul sau de medicul clujan si pe care l-a avut consilier personal pe probleme de sanatate.

- Deputatul Ungureanu a precizat ca, miercuri, a solicitat anchetarea fostul premier Emil Boc si i-a adus acuzatii inclusiv Ministrului Sanatatii Florian Bodog care ar fi intervenit pentru medicul Mihai Lucan, in timpul unui control.Citește și: ALERTA - Klaus Iohannis a PROMULGAT Legea Bugetului:…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca afirmatiile deputatului Emanuel Ungureanu sunt „absolut nereale”, precizand ca toate controalele pe care le-a demarat institutia pe care o conduce la Institutul de transplant renal de la Cluj au fost facute in colaborare cu DIICOT.

- Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisie de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, a facut, timp de 3 ore, mai multe declaratii miercuri la DIICOT, sustinand ca sunt implicati ministrul Florian Bodog, primarul Emil Boc sau Gheorghe Funar.

- Emanuel Ungureanu a fost audiat miercuri 3 ianuarie, la DIICOT București, in dosarul medicului urolog Mihai Lucan. La ieșire, deputatul USR a facut acuzații dure, la adresa lui Emil Boc, a fostului edil din Cluj Napoca, Gheorghe Funar, si a actualului ministru al Sanatatii, Florian Bodog. „Fac un apel…

- Deputatul Ungreanu spune ca a depus plangeri penale atat impotriva lui Emil Boc, primarul Clujului, dar și impotriva lui Florian Bodog, ministrul Sanatații. Emanuel Ungureanu a declarat ca ceea ce profesorul Lucan facea se cunoaștea de aproape 20 de ani, acesta fiind protejat de mediul politic.…

- Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisie de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, a facut, timp de 3 ore, mai multe declaratii miercuri la DIICOT, sustinand ca sunt implicati ministrul Florian Bodog, primarul Emil Boc sau Gheorghe Funar.

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a fost audiat miercuri 3 ianuarie, la DIICOT București, in dosarul medicului urolog Mihai Lucan. La ieșire, acesta a facut o serie de acuzații foarte dure, la adresa a numeroase personalitați.„Fac un apel la procurorul general al Romaniei sa se uite foarte bine…

- Dosarul Lucan. Managerul ICUTR: „Era o forma de sclavie. Steriliza din nou acele, ca sa faca economie“ Dosarul medicului Mihai Lucan a pornit de la sesizarile depuse de deputatul USR Emanuel Ungureanu. Acesta a colaborat cu Lucan intre anii 2002 si 2003, perioada in care a fost angajat in functia…

- Tot scandalul a pornit de la o plangere a lui Emanuel Ungureanu, fost angajat al Institutului, care avea printre atributii convingerea familiilor persoanelor aflate in moarte cerebrala sa doneze organele pentru transplant.

- Medicul urolog Mihai Lucan și fiul acestuia, Valerian Ciprian, au fost reținuți de procurorii DIICOT, dupa ce casa acestora a fost percheziționata de procurorii de la crima organizata, intr-un dosar de delapidare cu consecințe deosebit de grave . Mai precis, aceștia ar fi facut trafic cu serviciile…

- Clujul va pierde în 2018 o suma mare din bugetul de investiții, 28 de milioane de euro. ”În bugetul pe 2018 avem o gaura echivalenta cu o sala polivalenta. Nu știu daca acest mecanism va fi pastrat și în anii viitori, dar daca va fi pastrat…

- La sediul Primariei Cluj-Napoca a fost semnat luni, 11 decembrie, ”certificatul de naștere al centurii metropolitane a Clujului”. Mai precis a fost semnat protocolul de colaborare între Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, primarii din Apahida, Gilau, Floresti, dar si reprezentantii Companiei de Drumuri si ai Ministerului Trasporturilor au semnat luni protocolul de colaborare în scopul elaborarii studiului de fezabilitate și a documentației tehnice necesara pentru…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu l-a amenintat, marti, pe colegul sau de la USR, Catalin Drula, sustinand ca acesta a ales sa minta ca social-democratii au propus un amendament potrivit caruia parlamentarii sa aiba dreptul la girofar, informeaza Mediafax.”Nu vrei dumneata sa te intalnesti cu…

- Primaria Cluj-Napoca anunța ca a fost finalizat parkingul de pe strada Negoiu, din Manaștur, cu 372 de locuri.De asemenea, Emil Boc a precizat ca luni a început și procedura de recepție a parkingului, pentru a putea fi dat în folosința.”A inceput procedura…

- Deputatul PNL de Alba Claudiu Racuci critica foarte dur masurile Guvernului Tudose pe care le considera toxice pentru mediul de afaceri privat din Romania, nu numai pentru costurile uriase generate pentru acestia, dar si pentru confuzia generala si lipsa totala de previzibilitate a politicii fiscale:…

- Deputatul buzoian a semnat, impreuna cu alți parlamentari, mai multe proiecte legislative prin care se incurajeaza investițiile in zonele montane care astfel „vor deveni atractive atat pentru dezvoltarea fermelor și unitaților de procesare, cat și pentru turism”. Deputatul social-democrat Danuț Pale,…

- Consilierii locali au aprobat marti în sedinta extraordinara un protocol de colaborare între Compania de Drumuri si primariile din cele 4 unitati administrativ teritoriale pe unde ar urma sa treaca centura metropolitana. “Suntem în prezenta unei sedinte care va marca…

- Primaria Cluj-Napoca anunța ca în 2018 se va ajunge la 200 de puncte de colectare selectiva îngropate. ”Din 100 de puncte 25 cel puțin sa fie date în folosința clujenilor. Mai avem în pregatire înca 100 de puncte îngropate.…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei pentru Sanatate din Camera Deputatilor, a trimis, luni, o plangere prealabila ministrului Sanatatii, Florian Bodog, sub forma unei interpelari, prin care ii cere demiterea de urgenta a responsabililor pentru organizarea din acest an a examenului…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei pentru Sanatate din Camera Deputatilor, a trimis, luni, o plangere prealabila ministrului Sanatatii, Florian Bodog, sub forma unei interpelari, prin care ii cere demiterea de urgenta a responsabililor pentru organizarea din acest an a examenului…

- Fostul viceprimar al Clujului, Anna Horvath, acuza Primaria condusa de Emil Boc ca sfideaza comunitatea maghiara si pe liderii sai politici prin amplasarea patinoarului de iarna in jurul statuii lui Matei ...

- Curtea de Apel București discuta joi cererea torționarului Alexandru Vișinescu de intrerupere a executarii pedepsei. Fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitatii. Cererea lui Alexandru Vișinescu de intrerupere a executarii…

- Fostul premier si, respectiv, fostul ministru democrat liberali au ajuns, in cursul diminetii de vineri, la Tribunalul Bucuresti, unde a fost termen in dosarul privind ceea ce procurorii considera a fi finantarea nelegala a campaniei PDL de la prezidentialele din 2009. Prezenta lui Emil Boc, actualul…

- In urma cu cateva zile, deputatul USR de Constanta Cristian Stelian Ion atragea atentia asupra faptului ca o suprafata de doua hectare din parcul Tabacarie va fi transformata in expozitie de miniaturi. In sedinta extraordinara de Consiliu Local, deputatul a semnalat riscurile si dezavantajele aprobarii…

- Deputatul PD Corneliu Dudnic neaga ca se afla marti in automobilul care a lovit o femeie cu un copil in brate pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucani al capitalei. Desi informatia a fost facuta publica de Serviciul de presa al Parlamentului, legislatorul democrat spune ca aceasta este falsa. Mai…