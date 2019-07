Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de urgenta a Guvernului privind Codul administrativ a fost publicata vineri in Monitorul Oficial, conform Agerpres.roCodul administrativ a fost adoptat, prin ordonanta de urgenta, in sedinta de Guvern din 25 iunie, iar in sedinta din 3 iulie i s au mai operat cateva modificari si clarificari.Vicepremierul…

- Parlamentarul a precizat ca aspectele de neconstitutionalitate semnalate de USR in aceasta cerere sunt numeroase. "Cel mai solid argument este acela al inexistentei unei situatii de urgenta care sa justifice aceasta Ordonanta de urgenta pentru adoptarea Codului administrativ. Avem o bogata…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca Guvernul va adopta Codul administrativ prin ordonanta de urgenta si a afirmat ca acest proiect va aduce "ordine in administratie". "Un Cod administrativ este...

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca Guvernul va adopta Codul administrativ prin ordonanta de urgenta si a afirmat ca acest proiect va aduce ‘ordine in administratie’. ‘Un Cod administrativ este asteptat de foarte multi ani, s-au facut pasi importanti, acest Cod a fost dezbatut in Parlament,…

- Guvernul va aproba proiectul de Cod administrativ prin ordonanta de urgenta dupa alegerile europarlamentare, cel mai probabil intr o sedinta din luna iunie sau iulie, a anuntat marti prim ministrul Viorica Dancila citat de Agerpres.ro.Din discutiile cu primarii am inteles interesul major pentru Codul…

- Viorica Dancila considera inchis subiectul unei ordonanțe de urgența pe Justiție, dupa ce legile privind Codul penal și de procedura penala au fost votate in Parlament. De asemenea, aceasta a spus, intr-un interviu pentru Adevarul, ca va merge la referendum, deși crede ca referendumul are ”nu are niciun…

- Viorica Dancila considera închis subiectul unei ordonanțe de urgența pe Justiție, dupa ce legile privind Codul penal și de procedura penala au fost votate în Parlament. De asemenea, aceasta a spus, într-un interviu pentru Adevarul, ca va merge la referendum, deși crede ca referendumul…

- Comitetul Executiv National al PSD a adoptat miercuri o hotarare prin care Codul administrativ sa fie aprobat prin ordonanta de urgenta intr-o perioada rezonabila, a anuntat presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea. "Astazi am adoptat cateva hotarari care sunt importante si anume…