Presedintele Klaus Iohannis i-a decorat, luni, intr-o ceremonie care a avut loc la Palatul Cotroceni, pe profesorul dr. arhitect Emil Barbu Popescu, maestrul Ion Marin si realizatoarea TV Elise Stan, context in care a afirmat ca artistii si operele lor ofera poporului roman oportunitatea de a se prezenta demn lumii. "Maine este Ziua Culturii Nationale, cand ii celebram pe cei care dau stralucire artelor. Dar sarbatoarea culturii este, de fapt, in fiecare zi in care pretuim libertatea si diversitatea, doua valori cardinale care in cultura isi gasesc cele mai expresive manifestari si ne desavarsesc…