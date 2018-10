Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe ai statelor din Uniunea Europeana analizeaza luni, la Luxemburg, modalitatile de limitare a fluxurilor migratorii prin cooperare cu tarile nord-africane, cu un accent pe combaterea traficului ilegal si prevenirea deceselor in randul migrantilor care incearca sa ajunga in Europa…

- Ministrii de externe ai statelor din Uniunea Europeana analizeaza luni, la Luxemburg, modalitatile de limitare a fluxurilor migratorii prin cooperare cu tarile nord-africane, cu un accent pe combaterea traficului ilegal si prevenirea deceselor in randul migrantilor care incearca sa ajunga in Europa…

- O furtuna puternica și neobisnuita este pe cale sa loveasca estul Marii Mediterane in acest sfarsit de saptamana, furtuna hibrida, denumita "Medicane", are caracteristici similare cu uraganele și taifunele, informeaza CNN, conform Mediafax.Potrivit unui studiu publicat in 2011, doar aproximativ…

- Liderii europeni au convenit sa inceapa negocierile cu Egiptul si alte tari din Africa de Nord pentru a lupta impotriva plecarilor clandestine ale migrantilor spre Europa, a declarat joi cancelarul austriac Sebastian Kurz, in cea de-a doua zi a unui summit UE care are loc la Salzburg, relateaza AFP…

- Circa 18.000 de migranti ilegali au sosit in Europa pe cale terestra in acest an, de sapte ori mai multi decat in aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat vineri ONU, adaugand ca ruta cel mai des folosita de migranti este cea din Turcia catre Grecia, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Potrivit…

- SUA au confirmat joi pregatirea unui al doilea pachet de sanctiuni economice 'extrem de severe' impotriva Rusiei dupa atacul cu agent neurotoxic Noviciok din Marea Britanie atribuit Moscovei, afirmand ca Rusia nu a indeplinit inca conditiile pe care Washingtonul le-a formulat la adresa sa, potrivit…

- Ministrul britanic de externe, Jeremy Hunt, a promis sa convinga Uniunea Europeana sa adopte sanctiuni mult mai severe impotriva Rusiei pentru tentativa de otravire a fostului agent GRU, Serghei Skripal și a fiicei acestuia, Iulia, scrie jurnalul.ro.

- Administratia prezidențiala din SUA a formulat, miercuri, un raspuns oficial in legatura cu atacul neurotoxic care l-a vizat pe fostul agent secret rus Serghei Skripal și care a fost comis in luna martie, in Marea Britanie.