- Doi tineri au prins un barbat care i-a smuls poseta unei femei care dorea sa intre intr-un bloc din Constanta, acestia au fugit dupa el si l-au imobilizat pana la sosirea politistilor. Agresorul a spus ca a recurs la acest gest pentru ca ar fi avut nevoie de bani.Marian, in varsta de 30 de…

- In Coreea de Nord se fac pregatiri pentru un nou test nuclear, arata informatii obtinute din imaginile prin satelit, potrivit site-ului de internet 38 North, citat de Yonhap. Imagini recente din satelit arata ca la poligonul nuclear nord-coreene Punngye-ri s-au efectuat pe tot parcursul…

- Tanarul a fost dirijat catre UPU sub supravegherea unui echipaj de politie si a unui unchi. Potrivit medicilor, tanarul prezenta tulburari de comportament, era agresiv verbal si agitat. Pacientul a fost trimis catre UPU de la Spitalul „Sfantul Spiridon" pentru tratamentul unei fracturi la bratul stang,…

- Ambarcatiunea, o barca pneumatica, transporta peste 100 de persoane, dar numai 17 dintre acestea, printre care femei, au putut fi salvate, a declarat purtatorul de cuvant al marinei, generalul Ayub Kacem. Supravietuitorii au stat mai multe ore agatati de resturile barcii pana la sosirea echipelor…

- Un vicepresedinte al Live Nation, una dintre cele mai mari companii de divertisment din lume, a fost prins in timp ce filma la metrou femei pe sub fusta cu ajutorul unui stilou cu camera. Pe mediile de stocare ale lui Andrew Macrae, in varsta de 43 de ani, oamenii legii au descoperit 50.000 de astfel…

- Aventura Deliei in India continua! Spunem asta pentru ca activitatile artistei sunt foarte.variate. Daca va imaginati ca a plecat in India pentru a se odihni, dupa maratonul de concerte din noaptea dintre ani, ei bine nu! Delia colinda de dimineata pana seara strazile Indiei!

- Un fenomen ciudat, care alimenteaza din plin numeroasele teorii privind existenta extraterestrilor si a OZN-urilor (obiecte zburatoare neidentificate), a fost observat in Bucovina, in a doua zi de Craciun. Localnicii cred ca lumina care a aparut pe cer nu are o explicatie pamanteana.

- Coreea de Nord a criticat, vineri, noua strategie de securitate nationala a Statelor Unite, amenintand Washingtonul ca va regreta politica beligeranta fata de Phenian, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Patru hoți din buzunare au fost prinși de polițiștii locali in zona Pieței 700, dupa ce oamenii legii au fost anunțați de cațiva timișoreni ca aceștia au furat portofelul unei femei care cobora dintr-un tramvai. Polițiștii i-au identificat rapid pe hoți. Este vorba de trei femei și un barbat – doua…

- În urma cu puțin timp, în localitatea Nicolae Balcescu un pieton a fost lovit de o mașina! Șoferul a fugit de la locul accidentului, dar, la locul impactului a ramas numarul de înmatriculare al autovehiculului implicat. O ambulanța a ajuns la locul accidentului, echipajele…

- Autoritatile germane din sfera securitatii au identificat cateva zeci de femei si minori ca potentiale amenintari islamiste, existand suspiciunea ca ar putea comite atacuri teroriste pe teritoriul Germaniei.

- Salvador este una dintre tarile cu cele mai aspre legi de pedepsire a avortului. Teodora Vasquez, acum in varsta de 34 de ani, a fost condamnata initial in 2008 la 30 de ani inchisoare, iar miercuri judecatorii au dat sentinta definitiva, mentinand practic decizia primei instante. Procurorul a acuzat-o…

- Un echipaj de jandarmi a intervenit noaptea trecuta pentru a scoate din Dambovita doi tineri care au cazut in apa. Incidentul a avut loc pe Splaiul Unirii, din Capitala. Cele doua persoane, barbati in varsta de 22, respectiv 26 de ani, se aflau in stare de ebrietate si au alunecat pe albia raului.

- Nici apucasera romanii sa se bucure bine de unirea de la 1 Decembrie ca, pe 13 decembrie 1918, in Bucuresti socialistii inspirati de ce se petrecea in Rusia aveau sa provoace lupte de strada soldate cu morti si raniti.

- Cazul infiorator petrecut marti seara, la metrou, in Bucuresti, a socat o tara intreaga. O fata de 25 de ani a murit lovita de metrou in statia Dristor 1, iar informatiile anchetatorilor si imaginile surprinse de camerele de supraveghere indica faptul ca a fost impinsa.

- A fost prins soferul din Ramnicelu care, aseara, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a acrosat un pieton si un alt autoturism parcat in afara carosabilului. A fost pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infractiunilor de „vatamare corporala din culpa” si „parasirea locului accidentului…

- In luna Decembrie, Clubul Sportiv Combat Group Ploiesti ofera cadou doamnelor un curs de autoaparare pe durata intregii luni. Lectiile se tin la sala de wellnes de la fosta Aroma, incepand cu ora 20, in zilele de marti, miercuri si vineri. Pentru inscriere sunati la 0721466767 . …

- Racheta balistica nord-coreeana Hwasong-15, testata cu succes in cursul zilei de marti, are capacitatea sa ajunga in Statele Unite ale Americii, potrivit unor experti americani si sud-coreeni, relateaza agentiile Reuters si Yonhap. Ministerul sud-coreean al Apararii a caracterizat proiectilul nord-coreean…

- Accidentul a avut loc in aceastAf dupAf masAf, pe o trecere de pietoni de pe Bulevardul RevoluAAiei, in zona DunAfrea. Azoferul unui taxi a acroAYat un pieton, dupAf care s-a fAfcut nevAfzut. Din fe

- Un barbat nu a fost foarte inspirat atunci cand a intrat in locuința lui Ceri Large, o jucatoare de rugby care a fost chiar și in echipa Angliei la Cupa Mondiala din 2014. Mai mult, aceasta nu...

- Patru persoane au fost ranite, marti, intr-un accident rutier petrecut in municipiul Constanta, dupa ce un sofer a lovit o femeie care traversa regulamentar, masina intrand apoi pe contrasens intr-un alt autoturism. Conducatorul auto care a provocat evenimentul a fugit de la locul faptei. Potrivit…

- La data de 20 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Sectiei 2 Politie Bacau au identificat si depistat trei minore, din judetul Neamt, banuite de comiterea infractiunii de furt. Minorele ar fi sustras un portmoneu cu documente personale si suma de 200 de lei, apartinand unei femei de 34 de ani, din Bacau,…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au identificat și reținut pentru 24 de ore un tanar banuit de comiterea unei talharii. Ulterior, cel in cauza a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. La data de 19 noiembrie, in urma investigațiilor efectuate de catre polițiștii de investigații…

- Un fost mafiot "pocait", care a fost prieten cu "nasul nasilor" din Mafia italiana, Toto Riina, decedat in noaptea de joi spre vineri, povesteste ca acesta era un barbat inteligent, dar deosebit de crud si ca, inainte de ascensiunea acestuia in Cosa Nostra nu erau omorati copii si femei. "Nu se omorau…

- La data de 15 noiembrie a.c., in jurul orei 15.00, polițiștii au desfașurat activitați pentru stabilirea imprejurarilor producerii unui accident rutier in Bacau. Din primele verificari efectuate la fața locului a rezultat ca un barbat de 45 de ani, din comuna Buhoci, care conducea o autoutilitara pe…

- Nicole Kidman, discurs emotionant despre cum sa fim mai toleranti si sa acceptam diversitatea Gala Glamour Women of the Year a premiat femei puternice din diferite segmente profesionale, care si-au pus amprenta asupra dezvoltarii sanatoase a societatii: activiste, jurnaliste, femei de afeceri, sportive,…

- Mihail Nicolata Constanta Nicolescu, primul lider legionar de gen feminin din Romania, a fost schingiuita in beciurile Prefecturii Politiei Capitalei si apoi aruncata in crematoriu cand inca mai respira.

- Un militar din Coreea de Nord a trecut frontiera cu Coreea de Sud, iar polițiștii de frontiera nord-coreeni au tras asupra lui. Informația a fost comunicata de catre Agenția sud-coreeana „Yonhap”, cu referire la Comitetul șefilor cartierelor din Republica Coreea, relateaza NOI.md. „In dupa-amiaza,…

- Horia Tecau si Jean-Julien Rojer au pierdut meciul de debut de la Turneul Campionilor, cei doi fiind invinsi de perechea Pierre-Hugues Herbert/ Nicolas Mahut (Franta - cap de serie numarul sase), scor 1-6, 7-6(7), 10-8.

- Adenocarcinomul este reprezinta cel mai frecvent tip de cancer pulmonar diagnosticat. Acesta reprezinta peste 30 – 40% din totalul cazurilor. Boala apare preponderent la femei si, din pacate, e prea tarziu depistat. Acest lucru se intampla pentru ca multe femei ignora semnele organismului. Daca observi…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe strada Soveja. O masina a lovit un pieton pe trecere. Fata de 15 ani este lovita la cap si la un picior.Un echipaj SMURD se afla la fata locului si ii acorda ingrijiri medicale.UPDATE: Soferul s a intors la locul accidentului si face declaratii…

- "Dupa o analiza atenta", judecatorul Martin Walsh l-a condamnat pe pensionar la doi ani de inchisoare cu suspendare, recunoscand ca decizia sa "poate fi dificil de acceptat pentru unii, respectiv membrii familiei si prietenii victimelor". "In lumina durerii lor, astfel de sentimente sunt de inteles",…

- Coreea de Nord si-a reafirmat, marti, dorinta de a-si consolida puterea nucleara pentru a raspunde la actiunile ostile ale Statelor Unite, in timp ce presedintele american Donald Trump se afla intr-o vizita de doua zile in Coreea de Sud, relateaza site-ul agentiei Yonhap, citat de ZF."Atata…

- Unde dai si unde crapa. Alexandra Stan, interpreta hit-ului „Mr. Saxobeat”, s-a mutat de cateva luni in Los Angeles, pentru a-si relansa cariera si peste Ocean. Succesul a venit insa din Japonia, romanca fiind in centrul atentiei, pe covorul rosu, la Tokyo International Film Festival, potrivit click.ro.…

- Consilierul Judetean Catalina Culipei a fost realeasa, astazi, in functia de presedinte al Organizatiei Judetene de Femei din cadrul PNL Suceava. Conferinta de alegeri a avut loc la Conacul Domnesc din Scheia, in prezenta a catorva sute de femei liberale. La eveniment au participat vicepresedintele…

- Clienții barului Cobra, din cartierul 9 Mai, din Targu-Jiu, s-au trezit, miercuri, cu mascații in local. Luptatorii din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale il cautau pe Catalin Alexe Muntean, zis Honcila, un barbat de 35 de ani, din Farcașești, recidivist, acuzat de șantaj și amenințare.…

- Majoritatea persoanelor nu si-ar pune in sufragerie o masa de cafea confectionata din opera de arta a unuia dintre cei mai insetati de sange si tirani imparati romani. Insa vanzatoarea de antichitati Helen Fioratti nu avea nicio idee...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca va fi luata o decizie cu privire la presedintele Consiliului Judetean (CJ) Calarasi, Vasile Iliuta, care ar fi fugit de un echipaj de politie, atunci cand va avea o informare completa cu privire la acesta. "Permiteti-mi sa nu va raspund la nicio…

- Monica Iacob Ridzi, in fata judecatorilor, cu ochii in lacrimi: vrea sa plece de la Gherla – VIDEO Fostul ministru al Tineretului si Sportului, Monica Iacob Ridzi, a cerut astazi eliberarea conditionata dupa aproape trei ani executati din pedeapsa de cinci primita pentru fapte de coruptie. Sedinta…

- Procurorul Mircea Negulescu a declarat luni, la Inalta Curte de Casație și Justiție, ca "a fugit de acasa" impreuna cu familia, fiind bulversat de presiunea mediatica ce se exercita asupra lui, susținand ca a primit mesaje de amenințare de la ziariști. "Aș avea multe…

- Purtatorul de cuvant al Penitenciarului de Femei de la Targsor, Ioana Plugaru, singura inchisoare de acest fel din tara, a declarat ca de Legea recursului compensatoriu au beneficiat, pana acum, cinci persoane condamnate. Acestea au fost puse in libertate joi seara, fiind in inchisoare pentru…