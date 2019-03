Emeli Sandé lanseaza single-ul „Sparrow” „Sparrow” este noul single lansat de Emeli Sande, una dintre cele mai usor recognoscibile voci feminine, ce poate face fara efort tranzitia intre genurile pop, soul si R&B. In aceste vremuri, in care neincrederea si identitatea blurata ne acapareaza gandurile, „Sparrow” ne da curajul si speranta de care avem nevoie. Single-ul lui Emeli Sande este un indemn, un imn al fortei interioare, sustinut de un ritm puternic si de un cor de gospel, care confera maretie si profunzime mesajului piesei. In momentul in care a scris „Sparrow”, Sande a reusit sa se detaseze de tot si sa se descurce singura – fara… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

