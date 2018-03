Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe tari balcanice au fost afectate de caderi masive de zapada sau de precipitatii abundente, generand perturbari ale traficului si pene de electricitate. In Albania au fost inregistrate joi precipitatii masive si intensificari ale vantului, in timp ce zonele nordice ale tarii erau acoperite de…

- Delia a fost fotografiata zilele trecute intrand intr-o clinica de fertilizare, insa motivul este cu totul altul, fața de ce s-a speculat. Artista a marturisit ca a mers sa iși faca niște controale de rutina, pentru ca nu trebuie sa mergi la medic in ultimul stadiu de cancer. ”Am vrut sa postez ceva,…

- Delia, in varsta de 35 de ani, a fost vazuta recent la o clinica de fertilizare din Capitala, iar zvonurile conform carora ar apela la ajutorul tratamentelor de fertilizare pentru a putea ramane insarcinata au luat amploare.

- De curand, Delia a fost surprinsa la o clinica de fertilizare, motiv pentru care toata lumea a crezut ca aceasta a mers acolo pentru a face tratament sa ramana insarcinata. Delia, care și-a amanat concertul de la Sala Palatului , este considerata una dintre cele mai de succes artiste de pe scena muzicala…

- Delia iși traiește viața ca pe un maraton! Cand nu e pe scena, e la filmari, iar cand incheie filmarile, sigur e la vreun shooting. Chiar și așa, jurata iUmor are timp și de viața personala. Dupa ce s-a scris ca vrea sa devina mamica, vedeta a spus totul despre vizita la clinica de fertilizare.

- Delia iși traiește viața ca pe un maraton! Cand nu e pe scena, e la filmari, iar cand incheie filmarile, sigur e la vreun shooting. Chiar și așa, jurata iUmor are timp și de viața personala. Dupa ce s-a scris ca vrea sa devina mamica, vedeta a spus totul despre vizita la clinica de fertilizare.

- Rupert Wolfe Murray, un consultant britanic, a declarat pentru Associated Press, ca firma Cambridge Analytica l-a contactat inainte de alegerile parlamentare din 2016 din Romania, pentru a lucra pentru Partidul Social Democrat. Murray spune ca un oficial al Cambridge Analytica, Mark Turnbull, l-a contactat…

- Scurgere masiva de informații personale a peste 50 de milioane de utilizatori Facebook din Statele Unite. Firma de analiza a datelor, Cambridge Analytics, a obținut datele fara consimțamantul utilizatorilor rețelei sociale.

- Meteorologii lanseaza, periodic, noi atenționari in funcție de fenomenele meteo extreme din ultimele zile. Asfel, aceștia au emis, luni, o atenționare de cod galben de polei, valabila in sase judete din Oltenia si Muntenia, precum si in Municipiul Bucuresti, pe durata urmatoarelor ore.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, in urma precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada s-a reactivat alunecarea de teren din comuna Valeni - Dambovita, in punctul Lunca, pe o latime de aproximativ 300 de metri, fiind afectate unsprezece gospodarii.…

- Unsprezece gospodarii din localitatea Valeni - Dambovita sunt afectate de alunecari de teren reactivate in urma ploilor din ultimele zile, iar trei familii au fost nevoite sa se mute din locuintele aflate in pericol, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Unsprezece gospodarii din localitatea Valeni - Dambovita sunt afectate de alunecari de teren reactivate in urma ploilor din ultimele zile, iar trei familii au fost nevoite sa se mute din locuintele aflate in pericol.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, in urma precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada s-a reactivat alunecarea de teren din comuna Valeni - Dambovita, in punctul Lunca, pe o latime de aproximativ 300 de metri, fiind afectate unsprezece gospodarii.…

- Alunecarile de teren iau amploare in comuna dambovițeana Valeni , trei familii fiind evacuate iar opt gospodarii afectate. In urma precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada in judetul Dambovita, in data de 16.03.2018 s-a reactivat alunecarea de teren din satul Valeni Dambovița, in punctul…

- Paparazzii au surprins-o pe Delia intr-o ipostaza inedita. Mai exact, cantareata a fost fotografiata intr-o clinica de fertilizare din Bucuresti. Sotul vedetei a elucidat de fapt misterul. Ce facea de fapt Delia acolo si...

- Autor: Serban CIONOFF ,,De vreme ce despre statul paralel se vorbește la fel de insistent pe celalalt mal al Atlanticului, rezulta ca, intr-u fel sau altul, acest stat paralel este de import. Și am face o mare greșeala sa ne imaginam ca responsabilii acestui mecanism profund nedemocratic trebuie identificați…

- Un barbat din Resita reclama faptul ca in urma cu cateva zile familia sa a fost tinuta la usa morgii ore intregi pentru a-si putea ridica sotia decedata. Resiteanul sustine ca a fost pus sa astepte deoarece morga are program doar pana la ora 14. De parca nu ar fi fost indeajuns necazul prin care trece,…

- De cand s-au casatorit toata lumea o sacaie cu intrebarea “și, pe cand un copil?”. Deși a declarat in repetate randuri ca iși dorește un copil insa mai vrea sa copilareasca iata ca a venit vremea cand frumoasa interpreta Delia și soțul ei, afaceristul originar din Targu Jiu, Razvan Munteanu, sa se…

- Tace și face. In timp ce toata lumea o sacaie cu intrebarea “și, pe cand un copil?”, Delia iși pregatește terenul și se ocupa de partea practica. Fotoreporterii Click! au surprins-o recent la un centru de fertlizare in vitro, de pe strada Polona, din București. Marți seara, in jurul orei 18.00, solista…

- Sunt mai multe zone din tara afectate de inundatiile provocate de precipitatiile cazute in ultima perioada, dar si de topirea zapezii. Situatia este mai mult decat ingrijoratoare in doua judete. Locuitorii stau cu sufletul la gura, la gandul ca vor trebui sa plece din casele in care au agoniseala de-o…

- Peste 3.000 de pompieri se afla in teren cu aproximativ 2.000 de mijloace tehnice in sprijinul comunitatilor afectate de scurgerile masive de pe versanti, torenti, paraie si de cresterile rapide de debite cu depasiri ale cotelor de pericol, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne…

- Mii de ovule si embrioni congelati au fost afectati din cauza unei defectiuni la instalatiile de racire ale unei clinici de fertilizare din Statele Unite. Peste 400 de clienti ai institutiei au aflat cu groaza ca visul de a deveni parinti s-ar putea sa nu se mai implineasca.

- Romanii au ajuns la vanzari pe platforma Amazon de cel putin 50 de milioane de dolari, vanzatorii din top 10 realizand anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de dolari. ”Platforma Amazon in momentul de fata este cel mai simplu mod de a porni o afacere in domeniul comertului electronic…

- Zeci de prahoveni vor primi ajutoare de urgența de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, valoarea totala a fondurilor alocate județului Prahova ridicandu-se la 75.000 de lei. Banii sunt destinați pentru acoperirea parțiala sau totala a unor cazuri speciale, ca urmare a unor alunecari de teren,…

- Firma globala de avocatura Clifford Chance a lansat Dawn Raids App, o aplicatie mobila care ofera clientilor ce fac obiectul unei inspectii un ghid in timp real si pas cu pas asupra drepturilor si obligatiilor pe care le au, precum si acces rapid la specialistii Clifford Chance de la care pot primi…

- Flippy, robotul bucatar, ocupa unul dintre cele mai populare joburi printre muncitorii necalificati din Statele Unite. Este motivul pentru care estimarile arata ca pana in 2030 s-ar putea pierde 800 de milioane de locuri de munca din cauza automatizarii. De aici si teama ca ne-am putea indrepta…

- Celebra cantareata a devenit o prezenta tot mai rara in Romania. Dupa moartea sotului ei, fostul parlamentar Victor Surdu, Angela Similea, in varsta de 71 de ani, a ales sa isi petreaca cea mai mare parte a timpului in Statele Unite, la fiul ei. Acum, s-a intors pentru a fi alaturi de prietenul ei,…

- Militarii Detasamentului de Pompieri Campulung Moldovenesc, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta ale comunelor Frumosu si Vatra Moldovitei, au intervenit luni cu patru autospeciale pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit in satul Deia, din comuna ...

- O avertizare cod portocaliu de viscol va intra in vigoare luni pentru Bucuresti si judetele din sudul si estul tarii, pana marti dupa-amiaza urmand ca vantul sa aiba intensificari cu rafale de 55-65 de kilometri pe ora, care vor viscoli zapada. Meteorologii au emis si un nou cod galben de ninsori, intensificari…

- Apar tot mai multe drame pe masura ce se ridica zidul cerut de Trump intre Statele Unite si Mexic. Mame imbratisate printre zabrele, muncitori sarmani cu acte in regula epuizati de birocratie si americani care nu inteleg rostul barierei artificiale. Acestea sunt personajele care traiesc in doua orase,…

- Firma romaneasca de tehnologie Tremend a cumparat firma 648 Group, specializata in servicii de dezvoltare web și mobile, din Statele Unite, fondata tot de romani. Prin aceasta tranzactie Tremend spune ca intentionaza sa isi consolideze prezenta in SUA, avand in vedere ca printre clientii firmei recent…

- Grupul de afaceristi americani este condus de William Hawkins un investitor american care a intrat acum mai bine de zece ani pe piata serviciilor de telecomunicatii din Ungaria. Acesta sustine, conform plangerii din proces, ca a investit bani si a adus tehnologie inovatoare intr-un grup de firme de…

- Oficialii britanici aflati intr-o vizita in Statele Unite au adus acuzatii grave, formulate in termeni duri, fata de gigantul din Silicon Valley in cadrul unei audieri publice in Washington pe tema stirilor false si a influentei acestora in alegerile electorale.

- Blanca Blanco, o cunoscuta actrita din Statele Unite, si-a facut recent aparitia pe o plaja unde a intors toate privirile barbatilor. Vedeta a surprins pe toata lumea cu tinuta ei extravaganta.

- Ministrul de Externe al Romaniei a anunțat in exclusivitate la DC News ca decizia de a muta ambasada Romaniei la Ierusalim se va face dupa consultari cu Statele Unite ale Americii. Administrația Trump a dat curs Congresului din 1995 și a decis ca incepand de anul viitor ambasada SUA in Israel…

- Indicele bursei americane Dow Jones a scazut cu 4,6% (1.175 de puncte), inchizand sesiunea de luni la nivelul de 24.345,75. Aceasta este cea mai mare scadere inregistrata de Dow Jones din septembrie 2008, cand valoarea indicelui pierduse 777,8 puncte dupa respingerea unui plan de asistenta financiara…

- Zilele acestea s-au inregistrat temperaturi care au fost cu 18 grade peste media acestei perioade de iarna. Putem spune ca avem o iarna cu temperaturi de primavara. Fenomenele meteo extreme au cuprins intreaga lume. Parisul se confrunta cu inundații, in Statele Unite au fost cele mai scazute temperaturi…

- Mihaela Brooks este romanca din Canada care a anchetat pentru FBI moartea Madalinei Manole. Nu doar conationala noastra a lucrat la acest caz, ci si Pete Klismet, un celebru „profiler” care fost angajat multi ani pentru FBI. El a acordat un interviu jurnalistei de radio Beth Karas din Statele Unite,…

- In urma mai multor plangeri din partea utilizatorilor de iPhone 7 care au avut probleme cu semnalul, Apple a anuntat ca va repara modelele afectate de bug-ul „No Service” complet gratuit, chiar daca acestea nu mai sunt in garantie. Este vorba despre unitati ale telefonului fabricate intre septembrie…

- Dureros pentru sute de familii din Bistrița-Nasaud și județele limitrofe, dar Centrul de Resurse și Referința in Autism Bistrița se afla foarte aproape de momentul dramatic de a-și inchide porțile. „Bugetul nostru, incepand cu acest an, este privat de sponsorizari de la firme, datorita modificarilor…

- Opinary este un startup care dezvolta unelete prin care publicatiile online pot realiza sondaje de opinie in randul cititorilor. Firma a primit o investitie de 3 milioane de euro din partea unui grup de investitori americani. Printre publicatiile cu care colaboreaza startup-ul se numara The Times, The…

- O boala fatala care face caprioarele sa se comporte ca niște zombi risca sa se raspândeasca în Statele Unite și mai multe regiuni din Canada. Experții avertizeaza ca ar putea afecta, în curând, și oamenii.

- Femeile vor fi cele mai afectate de intrarea roboților pe piața muncii, este concluzia unui raport prezentat, miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, scrie Russia Today. Studiul, intitulat „Spre o revoluție revigoranta: un viitor al locurilor de munca pentru toți”, dezvaluie ca atunci cand…

- Stirea care a aparut sambata seara despre presupusa sarcina a Elenei Udrea nu este decat alt fake news care atrage presa din Romania si publicul intr-o noua capcana. "Nu este adevarat. Nu sunt insarcinata. Nu am inceput nicio procedura de fertilizare invitro. Este un fakenews", a declarat…

- Potrivit acesteia, fosta șefa a Cancelariei Prezidențiale a lui Traian Basescu ar fi ramas insarcinata in urma unui proces reușit de fertilizare desfașurat la o clinica din București. De asemenea, se scrie ca Elena Udrea ar fi la a treia incercare de ramane insarcinata, iar cel care a insistat…

- Sectorul tehnologiei informationale este dominat de companii gigant precum Google, Facebook si Amazon, comenteaza publicatia The Wall Street Journal, propunand analizarea oportunitatii fragmentarii pietei. „Companiile Standard Oil si American Telephone & Telegraph erau titanii tehnologici in trecut,…

- De la un cabinet aflat la parterul unui bloc, cu doua scaune si aspiratia de a înfrumuseta zâmbete, tinerii medici stomatologi Klodian si Monica Hazizi au ajuns la o clinica integrata tip boutique, Denttaglio Clinic, orientata pe stomatologia digitala. Firma are afaceri de 200.000 de…

- Mișcarea telurica s-a produs la ora 09.18 GMT, intr-o regiune de coasta a statului Peru, la o adancime de 12 kilometri. Epicentrul s-a aflat in Lomas, o localitate din Arequipa, regiune din sud. Un mort, zeci de raniți și peste 150 de locuințe daramate, in urma seismului.

- Partidul Democrat continua sa caute susținere in Statele Unite. Recent, formațiunea aflata la guvernare a semnat un nou contract de lobby cu o companie americana, Cogent Strategies LLS, transmite NewsMaker. In ultimii ani, pentru astfel de servicii, democrații au cheltuit deja peste un milion de dolari.

- 23 de familii defavorizate din satul Rusestii Noi din raionul Ialoveni vor avea o masa de Craciun plina cu de toate. 15 tineri din localitate, stabiliti de ani buni in Statele Unite, au reusit sa strange 19.000 de lei si i-au donat in acest scop.