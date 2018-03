Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne i-a acordat post-mortem, joi, Emblema de Onoare a Politiei Romane politistului Sorin Vezeteu din Suceava, cazut la datorie anul trecut, distinctia fiind inmanata sotiei sale. Evenimentul a avut loc la Cercul Militar, unde s-a marcat Ziua Politiei Romane. „Urmeaza…

- Ministerul de Interne i-a acordat post-mortem, joi, Emblema de Onoare a Politiei Române politistului Sorin Vezeteu din Suceava, cazut la datorie anul trecut, distinctia fiind înmânata sotiei sale.

- Ministrul de interne Carmen Dan și secretarul de stat Raed Arafat au fost astazi in zonele afectate de inundații din județele Covasna și Brașov. Și cum la o astfel de acțiune nu putea merge in costum, așa cum o vedem la evenimentele publice din Capitala, demnitarul a imbracat un echipament de intervenție……

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca va avea discutii cu ministrii Justitiei si Afacerilor Interne, Tudorel Toader si respectiv Carmen Dan, referitor la nemultumirile grefierilor si ale politistilor. "O sa am astazi o discutie cu domnul ministru Toader si am sa discut si cu doamna ministru…

- Liderul Consiliului National Secuiesc (CNS), Izsak Balazs, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, la Targu Mures, ca i-a solicitat public ministrului Afacerilor Interne al Romaniei, Carmen Dan, ridicarea consemnului la frontiera fata de el si fata de ceilalti sustinatori ai autonomiei. El…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baișanu, considera ca structurile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și-au imbunatațit activitatea, lucru demonstrat și de modul in care polițiștii și jandarmii au acționat la protestele din strada impotriva actualului Guvern. Alexandru Baișanu a luat cuvantul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a cerut, luni, Directiilor de Sanatate Publica din judetele afectate de ninsori si viscol sa realizeze o evaluare a situatiei bolnavilor cu dializa, a celor cronici, a gravidelor si a copiilor cu afectiuni care necesita monitorizare permanenta si sa dispuna masuri…

- Propunerea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA a fost facuta pe baza unui “raport care invoca texte de lege, care invoca Constitutia”, a declarat, luni, la Parlament, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, care a afirmat ca “legea este aplicabila pentru toti”. „Eu am vazut un raport care…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, in seara de vineri, 16 februarie, ca a fost identificat un nou mecanism de testare psihologica a politistilor, in baza unei fise de semnalare prin care psihologul poate sa-si adapteze bateriile de teste atunci cand efectueaza testarea acelei persoane. Ea…

- Deputatul PNL Ovidiu Retchi a transmis vineri ca, la un an de cand este ministru de Interne, Carmen Dan "tot nu cunoaste starea de fapt din sistem", iar deifictul de peste 24.000 de cadre de politie s-a vazut in anul 2017, cand cazurile de ultraj asupra agentilor si cetatenilor s-au intensificat.…

- Militarii clujeni repatriati din Afganistan, distinsi de MApN cu "Emblema de merit in slujba pacii" Detasamentul AIAT din cadrul Regimentul 50 Rachete Antiaeriene Floresti, judetul Cluj, format din sase militari, a fost repatriat miercuri din Afganistan, unde a avut drept misiune consilierea si acordarea…

- Cercetarea disciplinara inceputa in ceea ce priveste activitatea jandarmului surprins intr-o inregistrare de la mitingul din 20 ianuarie dand cu pumnul in protestatari a fost suspendata, odata cu deschiderea dosarului penal de la Parchetul Militar, a declarat, miercuri, ministrul Afacerilor Interne,…

- Deputata PSD Andreea Cosma, sora fostului deputat care a prezentat zilele trecute inregistrari cu procurorii Mircea Negulescu si Lucian Onea, i-a adresat o intrebare ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan. Andreea Cosma o intreaba ministrul de Interne cand va fi cercetat disciplinat politistul…

- Aseara, Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a vorbit, la Romania TV, despre salariile politistilor, prilej cu care a infirmat informatiile publice potrivit carora politistii ar urma sa lucreze doar opt ore pe zi, in intervalul 08:00 16:00.Carmen Dan a mai declarat ca mesajul conform caruia politistii…

- Ministerul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a infirmat, duminica, informatiile publice potrivit carora politistii ar urma sa lucreze doar opt ore pe zi, in intervalul 8,00- 16,00. Dan a declarat, intr-o emisiune la postul de televiziune Romania TV, ca mesajul transmis in spatiul public…

- Ministrul Muncii va vorbi despre Legea pensiilor, va explica si cum se va face recalcularea pensiilor. De asemenea, Lia Olguta Vasilescu va face clarificari in ceea ce priveste noua grila de salarizare. Asteptam intrebarile dvs. pentru ministrul Muncii pe adresa de e-mail stireata@rtv.net. …

- In cursul zilei de ieri, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, anunțase ca in perioada urmatoare Carmen Dan va face o serie de precizari importante in cadrul unei conferințe de presa. Cele mai importante declarații vor fi transmise, in format LIVE TEXT, pe DC News. …

- Viceprim-ministrul Ana Birchall a reprezentat Guvernul Romaniei, joi, 1 februarie a.c., la dezbaterea pe tema prevenirii și combaterii traficului de persoane ”Executive Leadership in the Response to Trafficking in Persons”, organizata de catre Ambasada Statelor Unite ale Americii la București. Ana…

- Carmen Dan nominalizata ministru al Afacerilor Interne si in Cabinetul Dancila are ca prioritate dotarea Jandarmeriei cu echipamente de interventie, pentru ca jandarmii "sunt foarte solicitati". Afirmatia vine in contextul in care mai multi jandarmi au intervenit dur la protestele de pe 20 ianuarie.…

- Carmen Dan, nominalizata ministru al Afacerilor Interne si in Cabinetul Dancila, are ca prioritate dotarea Jandarmeriei cu echipamente de interventie, pentru ca jandarmii ”sunt foarte solicitati”, iar un alt obiectiv al sau este reformarea Politiei. Intrebata de ce criteriile de integritate nu au…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a anuntat ca a fost informat de ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, in legatura cu faptul ca se realizeaza o analiza a modului in care a intervenit Jandarmeria la protestele de sambata."Eu am inteles de la doamna ministru de Interne, Carmen Dan, ca…

- Comportamentul fața de Dragnea pare a fi unicul criteriu pentru alegerea noilor ministri. Cei care au mișcat in front vor pleca, indiferent de rezultatele ministeriale, bune sau rele.Pana in acest moment, pare cert ca Olguta Vasilescu, la ministerul Muncii, Carmen Dan, la ministerul Afacerilor Interne,…

- Biserica „Sfantul Anton” din Baia Mare a fost gazda primitoare pentru conferirea titlului de Cețațean de Onoare al Municipiului Baia Mare parintelui Simion Mesaroș. Distincția a fost oferita in urma hotararii Consiliului Local și a Primarului Municipiului Baia Mare „cu smerenie și recunoștința pentru…

- Premierul interimar Mihai Fifor l-a demis, miercuri, pe seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, dupa ce Mihai Tudose a refuzat solicitarea ministrului de Interne in acest sens. Informatia a fost transmisa initial pe surse de televiziunile de stiri. UPDATE 15:08 - Guvernul confirma…

- Marți, 16 ianuarie a.c., a avut loc la biserica „Sfantul Anton” din Baia Mare Conferirea titlului de Cețațean de Onoare al Municipiului Baia Mare parintelui Simion Mesaroș. Distincția a fost oferita la decizia Consiliului Local și a Primarului Municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, „cu smerenie…

- Fostul consilier al ministrului Afacerilor Interne, Valentin Riciu, a declarat, miercuri dimineata, ca, in ceea ce priveste cazul agentului acuzat de pedofilie, actualul sef al Politiei Romane, Bogdan Despescu, ar trebui "sa-si asume responsabilitati pentru functia pe care o are".

- Valentin Riciu, consilierul ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, și-a depus demisia miercuri dimineața. Riciu și-a anunțat intenția pe Facebook. In legatura cu dosarele penale in care este implicat, Riciu a comentat ca orice polițist care a suspendat un permis de conducere poate fi acuzat de…

- Prim-ministrul interimar, Mihai Fifor urmeaza sa decida, miercuri, in privința unei demiteri a sefului Politiei Romane, Bogdan Despescu. Șeful Poliției Romane a scapat pana acum de o sancțiune, in cazul polițistului-pedofil, pentru ca fostul premier, Mihai Tudose, a refuzat sa il demita, la solicitarea…

- Titlul de Cetatean de Onoare al Capitalei a fost conferit actorului Alexandru Arsinel si scriitoarei Ileana Vulpescu, luni, cu prilejul Galei Premiilor Municipiului Bucuresti pentru Arta si Cultura, potrivit unui comunicat al Teatrului de Revista „Constantin Tanase”. Arsinel a primit distinctia in plin…

- „Daca partidul imi va cere, voi face asta”, a declarat Carmen Dan, intrebata de jurnalisti daca va demisiona din functia de ministru. Sedinta Comitetului Executiv National in care trebuie transat conflictul izbucnit la varful partidului este programata pentru ora 16.00. Carmen Dan ocupa funcția…

- PSD a convocat sedinta Comitetului Executiv National (CExN) pentru luni, la sediul central al partidului, pentru a transa situatia din partid ca urmare a disputei dintre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.

- Partidul Social Democrat a convocat sedinta Comitetului Executiv National (CExN) pentru luni, la sediul central al partidului, pentru a transa situatia invita ca urmare a disputei dintre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. Sedinta este convocata la solicitarea mai multor…

- Potrivit unor surse DCNews, președintele partidului, Liviu Dragnea, este pregatit sa-i ceara demisia premierului. In cazul in care acesta refuza sa respecte decizia partidului, planul taberei Dragnea este sa-i retraga sprijinul politic. Din informațiile pe baza carora se pregatesc scenariile celor…

- Amenintarea terorista din Danemarca reprezentata de jihadisti ramane grava, in pofida esecurilor inregistrate de gruparea extremista Statul Islamic (SI), a anuntat vineri politia daneza, relateaza DPA. Statul Islamic continua sa ceara sustinatorilor sai sa comita atacuri in Occident in pofida faptului…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan reacționeaza la scandalul public dintre Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, precizand ca „Romania are nevoie de un prim-ministru capabil sa conduca”. Altfel, discuțiile de genul „cred ca ii accept demisia daca iși da demisia dupa ce va fi lasata sa-și…

- Izbucnirea scandalului din Guvern dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, ar trebui sa aiba ecouri si in plan local, mai ales ca presedintele partidului Liviu Dragnea, se afla in plin turneu pe la filialele PSD din judetele din Moldova generat de neintelegerile dintre Dragnea…

- "Daca in Olanda a durat sapte luni sa formeze un guvern, daca in Germania, dupa alegeri, nu au format inca un guvern, in alte tari exista discutii politice, eu nu cred ca Romania se afla intr-o situatie diferita de aceste state. In consecinta, cred ca avem o dezbatere interna, vom vedea care sunt…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri, la Antena 3, ca daca ministrul Carmen Dan isi depune demisia o va accepta, motivand ca nu poate munci cu un ministru care a mintit in legatura cu situatia privind inlocuitorul sefului Politiei Romane. „Seful Politiei a fost inlocuit. Aveam o propunere. Am…

- "In legatura cu subiectul demisiei mele, dupa cum știți, Guvernul e politic, iar miniștri sunt nominalizați și validați in forurile statutare ale partidelor din coaliție. Și tot acolo se aproba retragerea lor din Guvern", a zis Carmen Dan. Premierul Mihai Tudose a afirmat miercuri ca, "daca…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat miercuri ca,"daca va fi lasata", Carmen Dan isi va da demisia din functia de ministru al Afacerilor Interne. "Domnia sa si-a exprimat luni, incepand de luni ca e dispusa sa-si dea demisia. Eu i-am spus ca in momentul asta, eu cred ca i-o accept, daca si-o da.…

- * Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat ca va da "lamuriri cat de curand" in legatura cu declaratia premierului Mihai Tudose la adresa ei. Tudose a afirmat miercuri ca, "daca va fi lasata", Carmen Dan isi va da demisia din functia de ministru al Afacerilor Interne. * Ancheta efectuata…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat joi ca va da "lamuriri cat de curand" in legatura cu declaratiile premierului Mihai Tudose la adresa ei. "In ceea ce priveste declaratiile prim-ministrului, voi da lamuriri cat de curand. (...) O sa dau lamuriri cat de curand", a spus Carmen…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca accepta demisia ministrului Carmen Dan. ”Seful Politiei a fost înlocuit. Aveam o propunere. Am aflat ca acel domn nu doreste si refuza, nu puteam sa demit pe cineva si sa las Politia necondusa. Supararea mea fata de…

- Premierul a spus ca Bogdan Despescu i-a prezentat raportul de activitate, care a fost gata in aceasta dimineata. "Am inteles din surse ca noua propunere (Catalin Ionita, propus de Carmen Dan interimar la conducerea Politiei Romane - n.r.) si-a declinat intentia de a ocupa aceasta functie. L-am rugat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a transmis un mesaj ferm intr o conferinta de presa, prin care si a exprimat nemultumirea cu privire la explicatiile pe care le a primit din partea Politiei Romane in cazul politistului acuzat de pedofilie. Aceasta a mai mentionat ca are asteptari foarte mari de la…