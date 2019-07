Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 16 iulie, a fost o zi emotionanta pentru politistul maramuresean Mezinger Emanuel. In cadrul unei festivitati ocazionate de Ziua Ministerului Afacerilor Interne, politistul a fost recompensat cu Emblema de onoare a M.A.I. “La data de 01.05.2006 Mezinger Emanuel a jurat sa fie demn, corect, integru…

- Unul dintre cei doi agresori, care l-au atacat pe afaceristul gorjean, Florin Glodeanu, chiar in fața casei sale, a fost prins de catre oamenii legii. Barbatul a fost ridicat de mascați in trafic, pus la pamant și incatușat. Pentru presa, agresorul a declarat ca nu are legatura cu infracțiunea comisa…

- Un barbat in varsta de 34 de ani a fost prins in flagrant de politistii maramureseni in timp ce incerca sa vanda peste 400 de comprimate MDMA. El a fost retinut pentru 24 de ore si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș, Serviciului de Investigații Criminale Maramureș, impreuna cu cei din cadrul Direcției de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramureș, continua activitațile specifice…

- Lucrarile de modernizare al Centrului de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures au fost finalizate. Acesta asigura conditii de cazare si masuri de securitate la standarde europene, fiind printre cele mai moderne din Romania, anunta IPJ. In perioada…

- Potrivit sursei citate, la activitatile de cautare a fetitei disparute participa si un caine de urma din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures. "Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la gasirea ei sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta, 112!", a spus…