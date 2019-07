Stiri pe aceeasi tema

- Rugaminte din inima a unei batrane sinistrate: „Luați maica și cainele, ca și el e suflet! A avut grija de mine atata timp!” „€Luați maica și cainele, ca și el e suflet! A avut grija de mine atata timp!” Apa a navalit cu putere peste localitatea Ohaba Lunga din Timiș in care cei mai mulți locuitori…

- Un polițist a fost impușcat mortal și altul a fost ranit, duminica, de un barbat in județul Timiș, in timp ce mai mulți polițiști, in civil și in uniforma, se aflau in misiune, in urmarirea unui suspect. Potrivit presei locale, individul care l-a ucis pe omul legii se numeste Ionel Marcel Lepa, in…

- Politia Romana si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta au organizat, in aceasta saptamana, un exercitiu demonstrativ de interventie, in judetul Giurgiu, in apropierea Punctului de Trecere a Frontierei. "Politistii Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale (SIAS), alaturi de specialisti…

- 'Politistii Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale (SIAS), alaturi de specialisti ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, si-au exersat si testat modul de interventie la un eveniment care implica substante sau agenti CBRNe (chimice, biologice, radiologice, nucleare sau…

- Politia Romana si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta au organizat, in aceasta saptamana, un exercitiu demonstrativ de interventie, in judetul Giurgiu, in apropierea Punctului de Trecere a Frontierei. Potrivit IGPR, politistii Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale SIAS , alaturi…

- Aproape 40 de oameni au fost evacuați din calea apelor în județul Bistrița-Nasaud, iar șase familii din Mureș s-au autoevacuat la rude, în urma ploilor din noaptea de miercuri spre joi. Au fost inundate peste 100 de case, aproape 400 de curți și peste 50 de beciuri. Potrivit reprezentanților…

- Fenomenele meteo extreme de luni au produs efecte in opt judete si in Bucuresti, potrivit unui bilant al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta. Judetele afectate au fost Arges, Buzau, Calarasi, Covasna, Ialomita, Ilfov, Prahova si Timis.

- O tornada s-a format, se pare, marți, in judetul Calaras. Imaginile cu fenomenul meteo extrem, daca sunt reale, au impanzit retele de socializare. Un autocar cu 39 de pasageri s-a rasturnat, marti, pe raza localitatii Drajna din judetul Calarasi, anunta reprezentantii Inspectoratului General pentru…