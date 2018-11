Ministrul apararii nationale Mihai Fifor a conferit miercuri Emblema de Merit Partener pentru Aparare clasa I postului Radio Romania Actualitati in semn de apreciere pentru sprijinul constant oferit in promovarea imaginii Armatei Romaniei. Inalta distinctie a fost conferita cu prilejul aniversarii a 90 de ani de la infiintarea postului public de radio. Pentru sprijinul oferit Armatei Romaniei, colegilor nostri Ruxandra Sararu si Radu Dobritoiu le-a fost conferita Emblema de Onoare a Armatei Romaniei. Acordarea acestor distinctii a avut loc in cadrul ceremoniei organizate cu prilejul implinirii…