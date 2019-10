Stiri pe aceeasi tema

- Daca ar exista „administrații profesioniste la Florești și Cluj-Napoca”, s-ar rezolva problema mobilitații clujenilor, alternativ traficului auto, susține Dohotaru. Acesta spune ca poate doar între Otopeni și București se mai înregistreaza același „dezastru în…

- Candidatul la functia de primar al Capitalei Ion Ceban trateaza cu prudenta sondajele electorale, care îl dau drept favorit la scrutinul din 20 octombrie. Ceban spune ca investigatiile sociologice sunt importante, însa factorul determinant pentru un functionar public este modul în…

- Nicusor Dan, candidat in competitia interna a USR pentru primaria Bucuresti, a anuntat ca vrea desfiintarea actualelor sectoare ale Capitalei si restructurarea in functie de ”aspiratiile cetatenilor”. Nicusor Dan a dat ca exemplu locuitorii din Cotroceni (cartier central) si pe cei din Rahova (cartier…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus la DNA o plangere penala impotriva a patru miniștri ai Sanatații - Cseke Attila (UDMR), Eugen Nicolaescu (PNL), Nicolae Banicioiu (ex-PSD, in prezent Pro Romania) și Vlad Voiculescu (PLUS) - pe care i-a acuzat de abuz in serviciu.Potrivit plangerii lui…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat sambata ca pagubele rezultate in urma accidentului rutier din Bucuresti in care a fost implicat un autobuz STB sunt importante, dar a subliniat ca...

- 'ALDE doreste sa aiba loc o restructurare a Guvernului, care sa aiba ca principal atu competenta, dorim un nou program de guvernare, care sa recastige increderea populatiei in actul de guvernare si, bineinteles, trebuie facuta o reforma a institutiilor. Astea sunt lucrurile pe care ALDE le-a solicitat…

- Dispariția Alexandrei Maceșanu, adolescenta rapita și ucisa de Gheorghe Dinca, i-a șocat pe toți locuitorii din Dobrosloveni, satul natal al fetei. Oamenii vor fi consiliați psihologic, miercuri, de o echipa de psihologi de la București.