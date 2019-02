eMAG - ziua televizoarelor. 5 reduceri de top la SMART TV

Stiri pe aceeasi tema

- Indiferent daca vorbim despre reduceri facute de catre magazinele locale sau de catre cele care isi desfasoara activitatea zilnica profesionala pe internet, cert este ca toate magazinele sunt la mare concurenta din punctul de vedere al promotiilor la produsele pe care le comercializeaza, astfel incat…

- eMAG reduceri televizoare. In perioada sarbatorilor de iarna, magazinul online emag.ro desfasoara campanai eMAGIA Crazy Days, care vine cu reduceri majore la o multime de produse, inclusiv la televizoare.

- Zilele de 24 si 31 decembrie ar putea fi libere. Dupa minivacanta de 30 noiembrie, de Sfantul Andrei, si 1 Decembrie, Ziua Nationala, alte doua zile libere ar putea fi declarate in preajma Craciunului si a Revelionului, in plus fata de cele de sarbatoare nationala.

- Ninsorile se opresc, dar va fi deosebit de rece in zilele urmatoare Ninsorile se opresc, dar vremea va fi deosebit de rece în orele si în zilele urmatoare, în cea mai mare parte a tarii. Noptile si diminetile vor fi chiar geroase, spune, pentru Radio România Actualitati,…

- Minivacanța pentru salariați de 1 Decembrie. Cate zile libere mai au romanii pana la sfarșitul anului. Potrivit Codului muncii, zilele de 30 noiembrie – Sfantul Andrei (vineri) si 1 decembrie – Ziua Naționala a Romaniei (sambata) sunt sarbatori legale in care nu se lucreaza. Astfel, angajatii vor beneficia…

- Binecunoscuta artista mexicana Thalia a avut probleme tehnice la concertul pe care l-a susținut in Los Angeles. A incercat sa salveze situația, fiind nevoita sa cante live, insa reacțiile celor care au auzit-o nu au fost tocmai bune. Zilele trecute, Thalia a avut spectacol in Los Angeles. La un moment…

- Dupa mulți ani de la desființarea liniilor 1N, 2N, 3N, 4N, RATBV ar putea reintroduce autobuze pentru programul de noapte. Consilierul local Adrian Oprica a solicitat conducerii operatorului public de transport in comun RATBV SA sa analizez posibilitatea modificarii programului de functionare a mijloacelor…

- Biserica a randuit ca in fiecare sambata si duminica cuprinse intre 21 noiembrie (Intrarea Maicii Domnului in Biserica) si 20 decembrie (pomenirea Sfantului Ignatie Teoforul), sa avem dezlegare la peste. Zilele din anul acesta in care avem dezlegare la peste sunt: 21 noiembrie (Intrarea Maicii Domnului…