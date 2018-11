eMAG vs elefant de Black Friday. TOP 15 oferte ce ne-au cucerit

Stiri pe aceeasi tema

- eMAG are oferte peste oferte de Black Friday 2018, dar unele sunt mai ciudate ca altele. De-a lungul timpului, in fiecare an de Black Friday, eMAG a scos la iveala si unele oferte care nu se regasesc in timpul anului pe site.

- emag.ro Black Friday 2018. Au mai ramas doar cateva ore pana cand magazinul online eMAG da startul reducerilor de Vinerea Neagra. Magazinul a publicat deja un catalog ce include o serie de produse scoase la oferta de Black Friday.

- eMAG Black Friday electrocasnice. Magazinul online emag.ro a publicat catalogul ce contine o serie de produse, inclusiv electrocasnice, ce vor putea fi cumparate la preturi reduse incepand de vineri dimineata.

- Black Friday 2018. Ghidul eMAG pentru cumparaturile din Vinerea Neagra – Catalogul eMAG de BLACK FRIDAY 2018 va conține oferte la 50.000 de televizoare, circa 80.000 de smartphone-uri și 20.000 de laptopuri. Studiile au aratat ca televizorul este cel mai dorit produs de catre romani anul acesta, motiv…

- Black Friday 2018 va avea loc la eMAG in data de 16 noiembrie 2018 si va fi fara doar si poate cel mai mare eveniment de shopping al anului. Au fost publicate deja o serie dintre preturile ce vor fi afisate in dimineata zilei de vineri si reducerile sunt impresionante. Black Friday 2018 nu…

- Black Friday 2018. In curand va incepe cea mai așteptata zi din an pentru vanatorii de reduceri: Black Friday 2018 (”Vinerea Neagra”). In aceasta perioada, magazinele vor taia considerabil din prețurile la electrocasnice, electronice și alte obiecte. Printre acestea se numara și aragazurile. Fie ca…

- eMAG a pregatit reduceri de 220 de milioane de lei si cea mai mare oferta de produse pentru clienti de Black Friday, pe 16 noiembrie. eMAG si cei peste 6.000 de selleri din Marketplace participanti in promotie pun la dispozitia clientilor 3 milioane de produse pentru ziua cu cele mai multe reduceri…

- Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii.