eMAG reduceri. Sansa uriasa: televizor 4K Ultra HD sub 900 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, 27 de ani, 3 WTA, are un culoar favorabil spre redobandirea primului loc din ierarhia feminina. Romanca mai trebuie sa caștige doua meciuri la Miami, dupa ce rivala Petra Kvitova, 29 de ani, 2 WTA, a fost eliminata in aceasta dimineața de australianca Ashleigh Barty (11 WTA), scor 6-7…

- "O sa dau din casa. O sa spun cateva cuvinte despre o discutie pe care am avut-o cu Carmen. Mi-a pus o intrebare foarte simpla: "Ce trebuie sa fac?". Si i-am spus: "Doar sa fii tu pentru ca ceea ce am vazut noi la tine si toata tara, in acesti ani, puterea pe care ai avut-o si tu si colegii tai de…

- Trofeul care va fi acordat câștigatoarei Campionatului European din 2020 va fi expus sâmbata în București, la Mega Mall. Publicul se va putea fotografia cu trofeul între orele 10:00 și 22:00, potrivit realitateasportiva.net.

- CFR a pornit vicorios in play-off, 3-1 cu Sepsi Sfantu Gheorghe, iar campioana en-titre incepe deja sa viseze la cel de-al doilea doilea titlu consecutiv. Mai jos sunt 3 idei care se desprind din victoria CFR-ului cu Sepsi: 1. Țucudean, tot mai sus George Țucudean traverseaza incontestabil cel mai…

- eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Romanii care viseaza de mai mult timp la un televizor care sa aiba cea mai buna rezolutie de pe piata, cea 4K, au acum sansa de a achizitiona unul la un pret foarte mic.

- Daca va invinge iar in deplasarea cu Real Madrid din campionat, Barcelona poatre trece, in premiera, la conducere in bilantul general pe 87 de ani si 241 de Clasice. Leo Messi a reusit cele mai multe victorii la Madrid, 11 din totalul de 25. Barcelona se poate distanta decisiv in campionat de rivala…

- eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Magazinul online emag.ro are reduceri substantiale in aceasta perioada la televizoare cu diagonala mare, care beneficiaza totodata si de cea mai buna rezolutie de pe piata.

- Germania se confrunta cu o criza acuta de forța de muncp calificata, susține Ziarul Financiar. Oficialii lucreaza in prezent la o noua lege a imigratiei care vizeaza atragerea de muncitori calificati catre Germania, iar oficialii guvernamentali spera sa puna aceasta lege in vigoare pana la finele anului.…