eMAG reduceri. Mai ai 2 zile: laptopuri mai ieftine si cu 31% in Stock Busters

- La cateva luni dupa ce a lansat pe piața prima asigurare cu sistem telematics din Romania , Groupama anunța, pentru Capital, ca a avut și primii clienți care au beneficiat de reduceri substanțiale de prima. Posesorii de asigurari CASCO cu opțiunea Autocontrol au avut, in medie, reduceri de 26% ale costurilor…

- eMAG reduceri televizoare. emag.ro a lansat o campanie de reduceri la televizoare cu rezolutia 4K Ultra HD, cea mai buna de pe piata. eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI. Desi multi considera ca televizoarele 4K Ultra HD sunt scumpe, acest lucru nu mai este…

- În top au intrat 50 din 115 tari ale lumii. Aceste destinatii sunt recomandate pentru calatorii, în cazul în care vreti sa cheltuiti mai putin. Pretul pentru închirierea unei locuinte, pretul produselor alimentare, serviciilor si marfurile, dar si deservirea în restaurante…

- eMAG reduceri laptopuri. Un laptop bun si performant nu trebuie sa fie neaparat unul scump. Important este sa alegeti laptopul potrivit pentru dumneavoastra. In aceasta perioada, emag.ro are reduceri la diferite laptopuri care costa sub 1.000 de lei. eMAG reduceri laptopuri – Toate ofertele sunt…

- Federația Romana de Tenis a pus in vanzare biletele pentru meciul din Fed Cup contra Elveției. Infruntarea are loc in week-end-ul 21-22 aprilie, in sala Polivalenta din Cluj. Daca "tricolorele" se vor impune, vor juca in 2019 in sferturile Grupei Mondiale. Cele mai ieftine tichete pentru infruntarea…

- Alpinistul Vlad Capusan are 27 de ani, a studiat la Universitatea de Arta si Design din Cluj si a terminat un master in pictura, dar marea lui dragoste este muntele. Alaturi de prietenul si partenerul sau in alpinism, Zsolt Torok, Vlad a reusit sa realizeze si un record mondial pentru Romania, dupa…

- Povestea inceputa in anul 2014, cand Mt Gox, cel mai mare exchange de monede virtuale de la acea vreme a pierdut echivalentul a 500 milioane dolari din depunerile clientilor in urma unui atac dat de hackeri, pare sa aiba consecinte nebanuite in prezent. In urma falimentului, un numar urias de monede…

- Cu totii ne dorim sa avem intotdeauna computere performante cat mai mici, de preferat portabile si in special... ieftine. Desigur, aceste lucruri nu sunt posibile laolalta, asa ca atunci cand ne alegem un computer portabil o facem in functie de nevoi. Modelul de fata, Spin 5 de la Acer, nu incearca…

- Tariful de referinta a fost gandit ca o valoare strict orientativa in functie de care clientul de RCA sa isi dea seama daca oferta facuta de firma de asigurare este sub media pietei sau deasupra ei. La calculul tarifului de referinta, Deloitte a utilizat datele furnizate chiar de firmele de…

- Laptop-urile Apple au trecut prin multe faze in ultimii ani. Atentia s-a departat in timp de la seria Macbook din plastic la seria MacBook Pro, in timp ce MacBook Air a fost inlocuit cu MacBook-ul de 12” cu design ultra-subtire. Se pare insa ca anul 2018 ar putea fi cel in care MacBook Air ar putea…

- ANAF vinde un Cielo cu prețul de pornire sub 1.000 de lei. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) organizeaza joi, 15 martie, cu incepere de la ora 14.00, la sediul strada Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, Craiova, județul Dolj, o prima licitatie pentru vanzarea unui autoturism marca…

- Noile legi fiscale au starnit de la bun inceput numeroase controverse. Una dintre ele prevede faptul ca toate persoanele fizice care au realizat in 2017 alte venituri decat cele consemnate in cartea de munca, iar aceste venituri extra-salariale sunt mai mari de 12 salarii minime, adica 22.800 lei (12…

- eMAG reduceri laptopuri HP. Magazinul online emag.ro are reduceri excelente in aceasta perioada la laptopuri HP. eMAG reduceri laptopuri HP – Toate ofertele sunt AICI. Laptopurile HP au reduceri care ajung pana la 58% in aceasta perioada, un laptop fiind redus chiar cu 5.370 de lei. Am…

- Anul 2017 este cel care ne-a adus pentru prima data laptop-uri de gaming cu adevarat portabile, echipate cu hardware puternic intr-un corp subtire si usor. Din pacate, n-am apucat sa punem mana mai repede pe ASUS ROG Zephyrus, singurul model de laptop testat de noi cu cip video NVIDIA Max-Q in cursul…

- Un proiect de hotarare privind modificarea prețurilor biletelor și abonamentelor pe autobuzele Transurban este supus dezbaterii publice. Proiectul a fost publicat pe site-ul Primariei municipiului Satu Mare. Potrivit acestui proiect, prețul biletelor ar urma sa creasca de la 2 lei la 2,5 lei, iar prețul…

- ARCHOS, jucator european major în domeniul produselor electronice de larg consum, va prezenta în cadrul evenimentului Mobile World Congress 2018 ARCHOS Vision 215, un PC All in One cu ecran Full HD de 21,5 inci și design ultra-subțire, ușor de amplasat în orice locuința. …

- Samsung Galaxy S9 va fi anuntat pe 25 februarie. Din 16 martie va fi in magazine, conform informatiilor de pana acum, iar camera foto va fi cea mai importanta caracteristica. Conteaza insa si ce pret va avea, in special in Romania, scriu cei de la Playtech. Samsung Galaxy S9 va fi un pic mai…

- Cel mai scazut preț la consumabile originale Reprezentanța Brother in Romania anunța disponibilitatea pe piața locala a echipamentelor TonerBenefit – gama laser mono A4 creata pentru a oferi utilizatorilor consumabile originale la preț foarte mic. Prețul recomandat al unui toner este de 99 lei pentru…

- Cam o treime din numarul politelor emise de intermediarii in asigurari sunt polite RCA emise numai pe o luna, iar tendinta este una de crestere a numarului acestora. Frecventa daunei pe politele incheiate pe perioade scurte a crescut, punand astfel presiune pe pret, dupa cum spun brokerii de asigurari,…

- Banca Transilvania vrea sa preia toate actiunile Victoriabank, a treia banca în topul institutilor de credit din Republica Moldova. Oferta de preluare a 8 milioane de acțiuni emise de banca de la Chișinau reprezenta 33,23% din numarul total de acțiuni ordinare nominative cu drept de vot, ca…

- ”Veritabil atentat la securitatea naționala” ”Vom vorbi despre batjocura incredibila la adresa resurselor Romaniei, cum a reușit statutul roman contraperformanța de a arunca pe fereastra mai multe miliarde de lei, aproape doua miliarde de euro, din redevențe neincasate in urma exploatarii…

- Untold 2018 va avea loc la Cluj-Napoca in perioada 2 - 5 august. Douazeci de trupe si DJ-i au fost, pana in prezent, anuntati ca vor participa la festival. Dimitri Vegas, Diplo, Dub FX, Steve Aoki, Pendulum (DJ set) si Kygo fac, de asemenea, parte din lineup-ul evenimentului, iar Diplo, Alesso…

- eMAG reduceri frigidere. Magazinul online emag.ro are oferte in aceasta perioada la numeroase frigidere de la diferite branduri. eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI. In campania eMAG reduceri frigidere sunt incluse aparate electrocasnice Arctic, Albatros, Star-Light, Heinner…

- Fototerapia este un tratament revolutionar dovedindu-se superioara tratamentelor conventionale atat in ceea ce priveste eficienta cat si siguranta comparativ cu terapiile medicamentoase. Panoul are o combinatie de ultraviolete A si B, permitandu-ne sa facem un tratament combinat, sau…

- Daca vreti sa va retrageti pe o insula pustie aveti nevoie de cel putin 351.000 de euro, potrivit esquire.com. Acesta este pretul de pornire a licitatiei pentru insula Linga, aflata pe coasta scotiana, disponibila pentru vânzare acum. Linga face parte din arhipelagul…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), unul dintre patronatele transportatorilor, a anuntat joi ca cere Guvernului sa elimine supraacciza la carburanti in lipsa unei scheme de rambursare a supraaccizei catre transportatori, in caz contrar firmele de transport fiind nevoite…

- In mai putin de cinci luni, motorina s-a scumpit cu aproape un leu pe litru, motivele fiind supraacciza si cotatiile internationale pentru barilul de petrol. Un litru de motorina a ajuns sa fie vandut, in medie, cu 5 lei si 42 de bani, dar sunt cazuri cand ajunge si la 6 lei. Pretul de acum e cu 20%…

- Romanii si votantii PSD trebuie sa afle de la ministrii noului cabinet despre activitatea lor si, in acest sens, acestia vor comunica saptamanal ceea ce fac, a declarat, duminica, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, citat de Agerpres.

- Torta Jocurilor Olimpice de iarna din 1968, de la Grenoble (Franta), a fost vanduta la licitatie, miercuri, pentru 200.000 de euro, informeaza cotidianul L'Equipe. Pretul de pornire al licitatiei pentru vanzarea tortei Jocurilor Olimpice din 1968 s-a situat intre 40.000 si 60.000 de…

- Simona Halep s-a calificat sambata dimineața in optimile de finala de la Australian Open dupa o victorie magnifica reușita in fața lui Lauren Davis, scor 4-6, 6-4, 15-13, dupa trei ore și 45 de minute de joc. Simona Halep o infrunta luni in optimile de finala de la Australian Open pe japoneza Naomi…

- Diamantele vor continua sa se ieftineasca, sustine un fond speculativ ale carui pariuri pe marihuana medicala l-au facut cel mai performant in 2016, informeaza Bloomberg, citat de Agerpres. Pretul acestor pietre pretioase ar putea scadea cu pana la 10% in acest an, deoarece si-au pierdut atractivitatea…

- Antrenorul echipei de handbal Corona Brasov, Costica Buceschi a declarat, inaintea partidei cu SCM Craiova, ca este convins ca meciul de joi, de la ora 18.30 va fi extrem de disputat si ca dincolo de intrecerea handbalistica, partida este si una a orgoliilor. „Un meci cu Craiova este dificil in orice…

- Motorola are in plan sa dezvaluie noi smartphone-uri in viitorul apropiat (probabil la MWC 2018), insa acestea nu vor mai fi deloc o surpriza, intrucat detalii aproape complete despre acestea au fost scapate pe internet. Droid Life a publicat informatii despre noile Moto G6, G6 Plus, G6 Play, Moto X5…

- Biblioteca Judeteana 'Alexandru si Aristia Aman' organizeaza luni, 15 ianuarie 2018, incepand cu ora 15.00, vizionarea filmului 'Eminescu - calatorie virtuala in absolut'. Realizat in 2000, la 150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu, de Anca Damian, filmul 'Eminescu - calatorie virtuala in absolut'…

- Cotatia barilului de petrol Brent la bursa ICE Futures din Londra a depasit 70 de dolari, pentru prima data din noiembrie 2014, dupa ce Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) a anuntat ca va continua sa limiteze furnizarea, transmite...

- eMAG reduceri aragaze. In aceasta perioada magazinul online emag.ro are reduceri la numeroase aragaze de la diferite branduri. eMAG reduceri aragaze – Toate ofertele sunt AICI. In campania eMAG reduceri aragaze sunt incluse aragaze de la branduri precum Zanussi, Studio Casa, Hansa,…

- Bancile comerciale nu vor da niciodata deponentilor din 'prajitura dobanzilor', mai ales acum ca au asteptari inflationiste, a declarat, pentru AGERPRES, Adrian Mitroi, profesor de finante comportamentale la Academia de Studii Economice (ASE). "Investitorii isi doresc mai mult risc acum. Sigur,…

- Motorola pare sa fi gasit in sfarsit formula succesului pentru o linie de smartphone-uri modulare. Moto Z a pornit seria de dispozitive atasabile MotoMods in urma cu aproape doi ani, iar compania continua sa lanseze astfel de accesorii compatibile in 2018. Dupa proiectoare, boxe, gamepad-uri de jocuri…

- La stațiile de alimentare din Moldova, prețurile benzinei și motorinei vor crește și mai mult – cu aproximativ 60-70 de bani sau cu 4%. Acest lucru rezulta din noile prețuri maxime cu amanuntul pentru produsele petroliere de baza, publicate astazi de catre Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica…

- Piata romaneasca de turism ar putea fi afectata, anul acesta, atat de schimbarile din plan intern, cat si de cele din plan international, fiind foarte sensibila la cea mai mica perturbare, spune Dan Goicea, manager Cocktail Holidays.

- O comuna aflata la peste 60 de kilometri departare de capitala Banatului rivalizeaza, in privința prețurilor caselor, cu localitațile de langa Timișoara. O casa noua in Victor Vlad Delamarina costa circa 110.000 de euro, iar una veche, aflata in centrul comunei, ajunge la 65.000 de euro. Prețul este…

- Ștefan Relu Mihalache sau Connect-R , unul dintre cei mai in voga artiști ai momentului, este un barbat foarte credincios, care admite ca a ințeles sensul vieții dupa ce viața l-a pus fața in...

- CFR Calatori a anunțat reduceri semnificative pentru trenurile care au ca destinație stațiunile montane. Pentru unele bilete, turiștii vor plati doar jumatate din prețul intreg al calatoriei. CFR Calatori a anunța ca in perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2018 se vor aplica reduceri tarifare la trenurile…

- Anul pe care il incheiem peste doar doua zile a fost unul deosebit de greu pentru romani. Schimbarile legislative, cu precadere cele survenite in domeniul fiscal, au avut in final un efect in lanț, generand un impact dur asupra veniturilor fiecarei familii. Modificarile fiscale implementate de Executiv,…

- ASUS NovaGo este primul laptop din lume echipat cu procesor Snapdragon si conexiune Gigabit LTE. Portabilul cu autonomie de pana la 22 de ore este dezvoltat pe platforma Qualcomm Snapdragon 835 Mobile PC cu X16 LTE, poate fi configurat cu pana la 8GB RAM, stocare UFS 2.0 de 256GB si dispune de doua…

- Daca sunteți în cautarea de reduceri ceasuri Fossil, iata câteva site-uri care au oferte de senzație în aceasta perioada. De asemenea, va prezentam și câteva modele foarte populare.

- Incepand cu 1 ianuarie 2018, piata energiei electrice pentru consumatorii casnici se liberalizeaza complet. Autoritatea pentru Reglementare in Energie va aviza doar tarifele finale pentru milioanele de consumatori care nu si-au schimbat furnizorul. Pentru prima jumatatea a anului, ANRE a aprobat tarife…

- Sedintele foto profesionale de Craciun sunt must have-ul acestui sezon. Fie ca mergeti in cuplu, in familie, cu bunicii sau cu animalul de companie, fortografiile vor ramane amintiri peste ani. Astazi, am vizitat si noi un fotograf care ne-a spus cateva detalii despre aceste sedinte. In studioul sau…

- La finalul ultimei ședințe pe 2017, conducerea instituției a prezentat un scurt bilanț al celor mai importante realizari din anul care se incheie. Ședința de azi a Consiliului Județean Buzau a fost una puțin mai deosebita fața de restul ședințelor ordinare care au avut loc in cursul acestui an, finalul…