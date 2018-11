eMAG reduceri electrocasnice. 3 aparate pentru care primesti 150 de lei inapoi

Stiri pe aceeasi tema

- Afacerile comerciantilor de electronice si electrocasnice ar putea depasi, in acest an, pragul de 2 miliarde de euro (9,5 miliarde de lei), pe fondul apetitului romanilor pentru achizitii cu ocazia Black Friday si a sezonului de shopping de Craciun, arata o analiza realizata de KeysFin. Anul…

- Daca sunteți în cautare de electrocasnice în aceasta perioada, iata câteva produse pe care sa le cautați în oferta unuia dintre cele mai mari magazine online din România, Cel.ro.

- eMAG Black Friday 2018 a inceput deja, retailerul anuntand ca pentru editia de anul acesta va oferi reduceri pentru 3 milioane de produse. Am ales 3 electrocasnice ale caror reduceri ajung pana la 54% si pe care le poti cumpara acum.

- Conform unui studiu realizat de agentia de digital marketing adLemonade la inceputul lunii octombrie pe un esantion de 205 persoane, dintre care fac parte: antreprenori, IT-isti, directori de marketing sau specialisti de marketing si C level...

- Black Friday 2018 se anunta a fi, iarasi, cel mai mare eveniment de reduceri din istoria eCommerce-ului romanesc, majoritatea magazinelor urmand a intra in joc. eMAG.ro, cel mai mare jucator online, va fi ca de obicei luat cu asalt de la primele ore...

- Vești bune pentru romani. Ministerul Mediului da startul programului 'Rabla' pentru electrocasnice. Pe scurt, romanii vor primi vouchere pentru achiziția de aparatura electrica și electrocasnica de ultima generație, cu condiția sa dea la schimb produse vechi. Sumele sunt diferite in funcție de produsul…

- Ministerul Mediului a publicat, pe website-ul institutiei, proiectul de Ordin de ministru pentru aprobarea ghidului de finantare a Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic – Rabla pentru electrocasnice.