eMAG reduceri. 4 televizoare excelente sub 500 de lei de Craciun

- Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii.

- eMAG reduceri telefoane. A mai ramas foarte putin timp pana la Craciun, asa ca daca vrei sa iei un cadou prin care sa impresionezi persoana iubita, un telefon de ultima generatie poate fi raspunsul.

- eMAG sarbatoreste astazi 17 ani de existenta pe piata din Romania si a venit cu cateva reduceri consistente de preturi, asa cum era si de asteptat. Printre reduceri se numara si cateva televizoare impresionante.

- OFERTA… Un nou magazin ii asteapta pe vasluieni la cumparaturi incepand de azi. Este vorba despre magazinul Kik, in interiorul caruia veti gasi haine de adulti si copii, dar si produse de casa, de la lenjerii de pat pana la decoratiuni de Craciun. Astazi, produsele vor putea fi cumparate la preturi…

- eMAG reduceri electrocasnice. Deoarece nu a mai ramas mult timp pana la Craciun, iar in curand casele noastre se vor umple de mirosul sarmalelor si al cozonacilor, magazinul online emag.ro are o campanie de reduceri de numeroase electrocasnice de gatit.

- În aceasta perioada, unul dintre cele mai importante magazine online din România, CEL.ro, anunța oferte la mai multe categorii de produse. Iata câteva dintre cele mai atractive reduceri CEL.ro televizoare.

- Pregatiți-va din timp pentru Craciun, mai ales ca în aceasta perioada gasiți oferte atractive la decorațiuni de Craciun. Iata câteva produse pe care merita sa le studiați în oferta TeamDeals.ro.

- Daca va e gandul la vacanta de Craciun, acum este momentul sa cumparati pachetele turistice. Si asta pentru ca agentiile ofera pana la sfarsitul lunii reduceri de 40 la suta.Pentru o vacanta de 4 zile in statiunile din Romania, preturile pornesc de la 75 de euro.