eMAG reduceri. 4 televizoare 4K Ultra HD ieftine ca sa ai imagini de cristal de Revelion

Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de poveste la Alba Iulia. ”Ajutoarele lui Moș Craciun”, in acest caz muncitorii care in ultimele zile au lucrat la amenajarea targului de Craciun, au ajuns cu pregatirile pe ultima suta de metri. Haina de sarbatoare a Cetații Alba Carolina este luminata de zecile de mii de beculețe ce o impodobesc,…

- Inainte de Craciun și de Revelion, calatoria cu autobuzele societații Gransbus va fi gratuita. Este promisiunea primarului Constantin Toma adresata nu numai pensionarilor, ci tuturor buzoienilor. Primarul Buzaului, Constantin Toma, a afirmat la un post local de televiziune, ca gratuitatea la transportul…

- Ce este criolipoliza? Este o procedura non-invaziva care ingheața celulele adipoase in exces, pentru a fi apoi gradual eliminate de organism. Se pare ca temperaturile negative extreme afecteaza celulele adipoase intr-o maniera care a dus la perfecționarea metodelor de remodelare a corpului.…

- eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie. De Ziua eMAG, sarbatorita in fiecare an pe 4 decembrie, magazinul emag.ro ofera reduceri totale de 10 milioane de lei, inclusiv la numeroase electrocasnice mari si mici pentru bucatarie.

- Modestia o caracterizeazE pe Liliana Mocanu, cea care in serialul ~Las Fierbinti joacE rolul sotiei lui ~Firicel. Actrita umblE prin orax cu una dintre cele mai ieftine maxini aflate in circulatie.

- Andreea Antonescu a avut de infruntat o situație destul de neplacuta, dar necesara. Artista a trebuit sa se mute in America pentru o perioada de șase luni și astfel sa se desparta de fiica sa, Sienna. Andreea Antonescu, in varsta de 36 de ani, a fost nevoita sa se mute pentru șase luni in America, acolo…

- Ce fel de oferte vor fi de Black Friday 2018? Black Friday 2018. Amazon va avea reduceri drastice la propriile accesorii Black Friday 2018. Apple va oferi carduri cadou Black Friday 2018. Televizoarele vor primi reduceri masive Black Friday 2018. Vor exista prețuri foarte bune la laptopuri si…

- In ciuda faptului ca smartphone-urile Sony nu se vand asa bine in ultimii cativa ani, compania are in continuare o baza de fani dedicati care asteapta cu sufletul la gura noile lansari. Dupa Xperia XZ3, compania planuieste sa consolideze si oferta mid-range premium, pregatind modelele Xperia XA3 si…