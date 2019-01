eMAG reduceri. 4 electrocasnice de ultima generatie cu preturi-bomba

Stiri pe aceeasi tema

- Daca sunteți în cautare de electrocasnice în aceasta perioada, iata câteva produse pe care sa le cautați în oferta unuia dintre cele mai mari magazine online din România, Cel.ro.

- eMAG reduceri electrocasnice. Deoarece nu a mai ramas mult timp pana la Craciun, iar in curand casele noastre se vor umple de mirosul sarmalelor si al cozonacilor, magazinul online emag.ro are o campanie de reduceri de numeroase electrocasnice de gatit.

- Daca sunteți în cautare de electrocasnice în aceasta perioada, iata câteva produse pe care sa le cautați în oferta unuia dintre cele mai mari magazine online din România, Cel.ro.

- eMAG Black Friday 2018 a inceput deja, retailerul anuntand ca pentru editia de anul acesta va oferi reduceri pentru 3 milioane de produse. Am ales 3 electrocasnice ale caror reduceri ajung pana la 54% si pe care le poti cumpara acum.

- Magazinul online CEL.ro anunta ca va organiza o noua runda de reduceri in campania de Black Friday pe data de 16 noiembrie. Vor fi adaugate alte sute de discounturi si produse noi care vor completa oferta. Retailerul declara ca obiectivul pe care...

- Verificarile la supermarketul si Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti amenintate cu bomba s-au incheiat dupa aproximativ patru ore de la primirea apelului. Pirotehnistii nu au gasit explozibil, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Black Friday 2018. In curand va incepe cea mai așteptata zi din an pentru vanatorii de reduceri: Black Friday 2018 (”Vinerea Neagra”). In aceasta perioada, magazinele vor taia considerabil din prețurile la electrocasnice, electronice și alte obiecte. Printre acestea se numara și aragazurile. Fie ca…

- Retailerul online CEL.ro anunța ca va începe campania de Black Friday și ofera reduceri de pâna la 70% clienților sai. Cel mai mare și cel mai plin de oferte eveniment de reduceri de peste an aduce la CEL.ro peste 170.000 de produse cu discount – mai mult ca oricând,…