eMAG reduceri. 3 masini de spalat rufe super-eficiente sub 1.000 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- eMAG reduceri masini de spalat rufe Stock Busters. A venit primavara, copiii stau tot mai mult afara, iar parintii au tot mai mult de furca din cauza hainelor care se murdaresc rapid. Din fericire, emag.ro are o multime de reduceri la masini de spalat in cadrul campaniei Stock Busters.

- eMAG reduceri masini de spalat. Au mai ramas doar 3 zile din campania de reduceri Crazy Days desfasurata de emag.ro, care vine cu preturi de senzatie inclusiv la masini de spalat de la diferite branduri.

- Vanzarile de mașini de spalat rufe cu incarcare frontala s-au accelerat in ultimul deceniu și cele mai bune astfel de electrocasnice ofera performanțe superioare și rufe mai curate decat o faceau cele cu incarcare verticala. Cel puțin conform testelor realizate atat de diferiți producatori, cat și de…

- Anastasia a spus ca va depune toate eforturile pentru ca sa se prezinte cât mai bine la concursul internațional din Rusia, adaugând ca ar vrea sa se întâlneasca la Moscova cu interpreta Polina Gagarina și cu trupa „Vremea i steklo”. La rândul lor,…

- MAI anunța ca sute de mașini au fost avariate de copacii cazuți din cauza vremii, autoritațile menționand ca exisa posibilitatea ca numarul sa creasca. Reprezentanții ministerului menționeaza ca in ultimele trei zile s-a acordat sprijin in 5 situații in care echipajele medicale nu au putut ajunge…

- eMAG reduceri masini de spalat rufe. Este iarna, iar afara dam mereu peste drumuri murdare, pline de noroi, de zapada sau de balti ramase in urma topirii zapezii. Pentru a scapa de toate aceste pete si haine murdare este nevoie de o masina de spalat performanta, iar emag.ro are reduceri substantiale…

- eMAG reduceri laptopuri. Magazinul online emag.ro desfasoara asta ultima zi din campania Revolutia Preturilor, care a adus cele mai mari reduceri la inceput de an, inclusiv la laptopuri de la diferite branduri.

- Mall-ul din Targu Jiu va avea un program prelungit pana la ora 24:00 pe 19 ianuarie. „La inceput de an, Shopping City Targu Jiu ii rasfața pe vizitatorii centrului comercial cu o seara prelungita de shopping, cu reduceri intre 20 și 70 % la o gama variata de articole vestimentare, accesorii și incalțaminte.…