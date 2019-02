eMAG reduceri. 3 masini de spalat foarte eficiente ce costa sub 820 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de mașini de spalat rufe cu incarcare frontala s-au accelerat in ultimul deceniu și cele mai bune astfel de electrocasnice ofera performanțe superioare și rufe mai curate decat o faceau cele cu incarcare verticala. Cel puțin conform testelor realizate atat de diferiți producatori, cat și de…

- Ziua de astazi aduce mari reduceri la televizoare inteligente la eMAG. Am ales in acest articol 5 dintre acestea. Intreaga oferta eMAG de Crazy Days (Zilele nebune) poate fi consultata AICI. Toate...

- eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Magazinul online emag.ro are reduceri substantiale in aceasta perioada la televizoare cu diagonala mare, care beneficiaza totodata si de cea mai buna rezolutie de pe piata.

- Producatorul de electrocasnice Arctic, controlat de grupul turc Arcelik, va porni in acest an productia de masini de spalat in noua fabrica a companiei din localitatea Ulmi, judetul Dambovita.

- eMAG reduceri masini de spalat rufe. Este iarna, iar afara dam mereu peste drumuri murdare, pline de noroi, de zapada sau de balti ramase in urma topirii zapezii. Pentru a scapa de toate aceste pete si haine murdare este nevoie de o masina de spalat performanta, iar emag.ro are reduceri substantiale…

- eMAG reduceri laptopuri. Magazinul online emag.ro desfasoara asta ultima zi din campania Revolutia Preturilor, care a adus cele mai mari reduceri la inceput de an, inclusiv la laptopuri de la diferite branduri.

- Preturile de pornire pot fi si de cateva sute de euro. Autoturismele scoase la licitatie si postate pe site-ul Fiscului sunt masini confiscate de la datornici. O buna parte valorau cu cativa ani in urma zeci de mii de euro. Acum, pentru un bolid nemtesc fabricat in 2003, cu un motor puternic de…

- Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic este un program finantat de Ministerul Mediului, prin Admninistratia Fondului pentru Mediu, scrie capital.ro. In schimbul casarii electrocasnicelor vechi,…