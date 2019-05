eMAG reduceri. 3 laptopuri sub 1.000 de lei cu Windows inclus

Stiri pe aceeasi tema

- Windows 10 nu va mai obliga companiile si angajatii acestora sa-si schimbe parolele la intervale regulate de timp, infomeaza News.ro.Citește și: ALERTA Doua persoane au murit in urma unui accident la o mina din Ucraina Microsoft a anuntat ca primul update major pentru Windows 10 de…

- Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii.

- Reduceri eMAG la frigidere. In aceasta perioada magazinul online emag.ro pune la bataie frigidere la prețuri foarte mici. Emag.ro are oferte pentru diferite tipuri de frigidere, potrivite atat pentru cei care au o...

- eMAG reduceri laptopuri Stock Busters. Astazi si maine magazinul online emag.ro desfasoara campania Stock Busters, care vine cu oferte excelente la laptopuri de la branduri de incredere precum Lenovo, HP sau ASUS.

- Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii.

- Primaria Resita sta pe un butoi de pulbere dupa ce marti, in sedinta Consiliului Local, s-a aprobat proiectul de hotarare, propus de primarul Ioan Popa, pentru diminuarea veniturilor angajatilor cu zece procente.

- eMAG desfasoara intre 21 si 23 februarie, inclusiv, campania de reduceri eMAG Stock Busters, prin intermediul careia ofera reduceri la numeroase produse, de la laptopuri si televizoare, pana la masini de spalat si smartphone-uri.

- Dezvoltate special pentru gameri, laptopurile Lenovo Legion au fost imbunatațite in timp. In 2019, aceste laptopuri elegante și moderne au fost optimizate pentru a raspunde performanțelor cerute de gameri. Disponibile cu cele mai recente placi grafice NVIDIA GeForce RTX, procesoare Intel Core și Windows…