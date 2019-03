eMAG reduceri. 3 combine frigorifice grozave sub 1.000 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Trei zile de rasfat, oferte ispititoare si cadouri parfumate in reteaua de magazine de cosmetice si parfumerie Parfums de Sofia (PS) din Suceava, Campulung Moldovenesc si Radauti.In zilele de 6, 7 si 8 martie, magazinele PS ofera clientilor o reducere de 20% la toata gama de parfumerie de lux, ...

- Ziua de astazi aduce mari reduceri la televizoare inteligente la eMAG. Am ales in acest articol 5 dintre acestea. Intreaga oferta eMAG de Crazy Days (Zilele nebune) poate fi consultata AICI. Toate...

- Indiferent daca vorbim despre reduceri facute de catre magazinele locale sau de catre cele care isi desfasoara activitatea zilnica profesionala pe internet, cert este ca toate magazinele sunt la mare concurenta din punctul de vedere al promotiilor la produsele pe care le comercializeaza, astfel incat…

- Rabla pentru electrocasnice e un program prin care romanii sa scape de echipamente vechi, dar și sa primeasca niște bani. eMAG e in program și-ți explica, pas cu pas, cum iei bani și ce poți cumpara de ei. La rabla pentru electrocasnice , toate electrocasnicele vechi pot fi date la schimb pentru un…

- Incepand de miercuri, 19 decembrie 2018, persoanele fizice se pot inscrie in Programul "Rabla pentru Electrocasnice" in aplicatia informatica disponibila pe site-ul AFM, scrie capital.ro. Citeste si Ministerul Mediului: 100 de cereri pe minut, procesate in programul "Rabla pentru electrocasnice"…

- Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic este un program finantat de Ministerul Mediului, prin Admninistratia Fondului pentru Mediu, scrie capital.ro. In schimbul casarii electrocasnicelor vechi,…

- A inceput Programul ”Rabla pentru electrocasnice”. Ce valoare au voucherele pentru masini de spalat rufe, frigidere sau aparate de aer conditionat. Ministerul Mediului organizeaza, marti, 18 decembrie, conferinta de lansare a Programului ”Rabla pentru electrocasnice”, eveniment la care vor participa…

- eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Daca ati asteptat sfarsitul de an pentru a cumpara un televizor care sa aiba cea mai buna rezolutie de pe piata, atunci ati luat o decizie inteleapta. Televizoarele 4K Ultra HD au reduceri chiar si de 35% in campania eMAGIA Sarbatorilor.