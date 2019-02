Stiri pe aceeasi tema

- eMAG a implinit 17 ani pe piata din Romania, ocazie cu care aniverseaza prin reduceri peste reduceri. Modul in care se desfasoara campania in acest an e unul inedit, cu un cod voucher care se aplica inainte de achizitie.

- Iarna a venit mai devreme in acest an și ne-a luat prin surprindere. Drept urmare, unsprezece accidente s-au produs doar in Capitala in ultimele 24 de ore, din cauza condițiilor meteo extreme, iar unsprezece persoane sunt ranite ușor.

- Mega Image a anunțat ca retrage de pe piața doua conserve cu anșoa care ar conține saruri folosite la combaterea țanțarilor și ca plastifiant in industria maselor plastice, pentru a le face mai flexibile, sc...

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali au efectuat, in baza analizei de risc controlul amanuntit la un container sosit din China, avand ca destinatar o societate comerciala de pe raza municipiului Bucuresti, al carei administrator este un cetatean roman, in…

- eMAG a dat startul oficial campaniei de Black Friday 2018, ca de obicei, fara sa anunte in prealabil ora exacta a inceperii. Ofertele sunt variate, iar preturile, la cele mai multe dintre ele, sunt foarte bune.

- eMAG a dat startul oficial campaniei de Black Friday 2018, ca de obicei, fara sa anunte in prealabil ora exacta a inceperii. Ofertele sunt variate, iar preturile, la cele mai multe dintre ele, sunt foarte bune.

- Aproape jumatate dintre actorii Teatrului de Stat din Constanța au semnat o scrisoare deschisa adresata președintelui Consiliului Județean, Marius Horia Țuțuianu, in care acuza abuzuri grave ale managerului teatrului, Dana Dumitrescu, și cer ca aceasta sa raspunda "in limitele stabilite de lege pentru…

- Ai asteptat si ai economisit un an intreg pentru acest moment “negru” doar pentru a-ti schimba complet casa sau pentru a schimba anumite produse ca si salteaua sau canapeaua care deja iti dau doar dureri de cap in fiecare zi? La SomProduct vei gasi o varietate de produse pentru redecorarea oricarei…