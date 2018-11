eMAG estimeaza vanzari de 400 milioane lei de BlackFriday: lingouri de aur, un BMWi8 si pachete pentru nasteri, printre oferte

Stiri pe aceeasi tema

- eMAG a pregatit pentru editia Black Friday 2018 cea mai numeroasa oferta de produse de pana acum, cu reduceri ce totalizeaza 220 de milioane de lei. Pe 16 noiembrie, eMAG si cei peste 6.000 de selleri din Marketplace participanti in promotie vot pune la dispozitia clientilor 3 milioane de produse pentru…

- eMAG estimeaza pentru acest an, de Black Friday, vanzari de 400 milioane lei, printre ofertele din acest an regasindu-se lingouri din aur, un BMWi8, pachete de servicii medicale pentru nasteri etc, conform datelor prezentate joi de Iulian Stanciu, CEO al companiei. "Black Friday este cel mai aşteptat…

- "Lumina, Ție”, un concert de excepție Nicolae Voiculeț, va avea loc la Muzeul Național al Literaturii Române din București pe data de 1 noimebrie, începând cu ora 18.00. Nicolae Voiculeț este unul dintre demnii aparatori și continuatori ai valorilor autentice, dedicându-se…

- O echipa din Israel, cu peste 100 de medici, va sosi in Romania, in noaptea de sambata spre duminica, pentru a participa la exercitiului national "Seism 2018", iar ambulante din Ungaria, Austria si Italia au intrat deja in tara, a anuntat secretarul de stat in MAI Raed Arafat, in cadrul unei conferinte…

- Lidera extremei drepte din Franta, Marine Le Pen, s-a felicitat duminica deoarece, in opinia sa, ideile ei ultranationaliste si antiimigratie se afla deja la putere in Ungaria, Polonia, Austria si Italia si a dat asigurari ca "revenirea la natiuni" este de neoprit, relateaza EFE si AFP, potrivit…

- Uniunea Europeana planuieste sa trimita 10.000 de persoane pentru paza frontierelor, pentru a gestiona migratia ilegala pana in 2020, conform presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, scrie BBC. Juncker a precizat, in discursul despre starea Uniunii, ca nu doreste militarizarea Europei si…

- Muzeul Național al Literaturii Române va invita la un eveniment de excepție marți, 4 septembrie 2018, de la ora 19.00, la sediul din Strada Nicolae Crețulescu nr. 8, „Țara mea de glorii, țara mea de dor”, concert susținut de Nicolae Voiculeț. Nicolae Voiculeț…