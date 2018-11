eMAG Black Friday televizoare 4K Ultra HD. Oferta care iti insenineaza ziua

Stiri pe aceeasi tema

- Casa ta se afla in prim plan de acest Black Friday? Atunci, nu rata oferta Sensodays, acolo unde vei regasi o multime de produse premium ale celor mai apreciate si premiate case de design din lume.

- Platforma Autovit.ro anunța ca organizeaza cea de-a cincea ediție de Black Friday, vineri, 16 noiembrie 2018. Campania din acest an conține peste 300 de oferte de la dealerii parteneri Autovit.ro, cu reduceri de pana la 50% pentru autoturisme, camioane și utilaje grele.

- eMAG, cel mai mare magazin online, va avea la oferta 50.000 de televizoare, aproape 80.000 de smartphone-uri si 20.000 de laptopuri, in ziua de Black Friday, cand compania mizeaza pe vanzari de 400 mil. lei, conform datelor prezentate de Iulian Stanciu, CEO al eMAG in cadrul unei conferinte de presa.…

- Black Friday 2018. Ce cumpara romanii in "Vinerea Neagra". Lista produse. In topul preferințelor se numara electrocasnicele și gadgeturile, dar gama pentru care pot opta clienții pentru reduceri este mult mai mare. Categoria electro-IT este cap de lista in planurile de shopping ale romanilor. 40%…

- Black Friday 2018. Televizoare 4K Ultra HD Samsung dorite de romani. Magazinele de comerț electronic din Romania au inceput sa fie aprovizionate cu televizoare 4K Ultra HD, iar multe dintre acestea provin de la Samsung. Afla mai multe informații utile despre Black Friday 2018 din articolul a1.ro

- BLACK FRIDAY 2018. Internetul este plin de sfaturi despre ce sa cumperi de Black Friday 2018, cum sa-ți faci economii sau sa-ți planifici momentele de shopping. Insa ce ne facem cand ne trezim cu o țeapa? Ce nu este indicat sa cumparam de Black Friday 2018?

- Romanii așteapta in fiecare an, cu nerabdare, ziua de Black Friday sau vinerea neagra, ziua in care magazinele ofera reduceri la mii de produse. Vezi cand este Black Friday 2018. Odata cu venirea toamnei a inceput și numaratoarea inversa pentru cea mai importanta zi din calendarul cumparaturilor. Romanii…