eMAG BLACK FRIDAY 2019. Premiere în fiecare an Black Friday la eMAG marcheaza o serie de premiere in fiecare an: Astfel, pentru Black Friday 2018, au fost incluse in promotie peste 3.000.000 de produse, carora li s-au adaugat oferte speciale de la 6.100 de parteneri din Marketplace. Printre acestea s-au numarat bilete de avion si la festivaluri, pachete turistice, servicii de infrumusetare, ceasuri de lux sau metale pretioase. In topul vanzarilor au intrat electrocasnicele mici, televizoarele, telefoanele, alaturi de produse IT, pentru casa si bricolaj, articole fashion si de ingrijire personala. Pe langa mii de smartwatch-uri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- TEHNO, cel mai mare showroom de scule electrice de mana și accesorii din Buzau, sarbatorește in perioada 25 – 26 septembrie, 25 de ani de la inființare și iși așteapta clienții intr-un cadru festiv, cu numeroase surprize: premii instant, oferte speciale și șansa de a caștiga unul din cele 3 premii mari…

- Vodafone ofera pachete de bun-venit și cu beneficii mixte pentru clienții Vodafone și UPC Clienții au acces la experiențe complete prin servicii superioare de mobil, internet fix și televiziune București, 17 septembrie 2019 – La o luna de la finalizarea achiziției UPC, Vodafone Romania lanseaza noi…

- Compania nationala de transport aerian Tarom implineste miercuri 65 de ani de existenta, ocazie cu care a lansat o oferta aniversara, pe cele mai importante rute interne si externe, la preturi incepand de la 65 euro dus-intors, cu toate taxele incluse, potrivit news.roAstfel, in perioada 18…

- La o luna de la finalizarea achizitiei UPC, operatorul Vodafone Romania a anuntat marti ca lanseaza noi oferte concepute sa adreseze nevoile tuturor clientilor Vodafone si UPC, atat persoane fizice, cat si persoane juridice, precum si pe cele ale clientilor noi.

- La o luna de la finalizarea achizitiei UPC, operatorul Vodafone Romania a anuntat marti ca lanseaza noi oferte concepute sa adreseze nevoile tuturor clientilor Vodafone si UPC, atat persoane fizice, cat si persoane juridice, precum si pe cele ale clientilor noi. Cele doua companii numara impreuna…

- La o luna de la finalizarea achiziției UPC, Vodafone Romania lanseaza noi oferte concepute sa adreseze nevoile tuturor clienților Vodafone și UPC, atat persoane fizice, cat și persoane juridice, precum și pe cele ale clienților noi. Experiența angajaților Vodafone Romania in ceea ce privește produsele…

- Cand se deschide primul restaurant Burger King in Romania. Compania face angajari masive și atrage clienții cu bilete de avion gratuite AmRest, compania care opereaza restaurantele Burger King in Europa Centrala și de Est, a anunțat ca, in data de 26 septembrie, deschide primul restaurant in Romania.…

- Dupa o prezența de mai bine de un an și jumatate pe Marketplace, ALTEX a decis sa paraseasca platforma, motivul acestei decizii fiind creșterea semnificativa a comisioanelor practicate de eMag, aspect ce ar conduce la imposibilitatea ALTEX de a-și ține promisiunea catre clienți, respectiv, aceea de…