- Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) in ultimele 24 de ore a fost in scadere, avand valoarea de 11.100 m3/s, peste media multianuala a lunii martie (6.700 m3/s), a anuntat Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor(INHGA).

- Stratul de zapada nou depus in statiunile montane Predeal si Poiana Brasov, in urma ninsorilor cazute in ultimele zile, depaseste 30 de centimetri, iar conditiile de schiat sunt foarte bune pe toate partiile din cele doua statiuni, a declarat vineri, pentru AGERPRES, directorul Centrului National de…

- La cateva luni dupa ce a lansat pe piața prima asigurare cu sistem telematics din Romania , Groupama anunța, pentru Capital, ca a avut și primii clienți care au beneficiat de reduceri substanțiale de prima. Posesorii de asigurari CASCO cu opțiunea Autocontrol au avut, in medie, reduceri de 26% ale costurilor…

- Un nou ciclon de aer rece va lovi Romania, in zilele urmatoare. Țara noastra se afla sub avertizare meteo de cod galben de ninsori, polei si ger, iar vremea este deosebit de rece in cea mai mare parte a tarii.

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat miercuri ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile,

- Pompierii teleormaneni intervin marti, 13 martie, in satele Laceni si Orbeasca de Sus, din comuna Orbeasca, afectate de inundatii. Pe DJ 504 se circula cu dificultate. Momentan, nu sunt sesizari ca apa ar fi intrat in case.

- Daca vrei sa iti usurezi munca in bucatarie, acum ai toate aparetele necesare la mari reduceri de la eMAG. Profita de aceste oferte pentru a achizitiona un blender, un robot de bucatarie sau alt aparat.

- ,,Saptamana Bricolajului’’ continua la eMAG! Mare atenție la ofertele propuse pe site, acestea dispun de discounturi și de 40%. A inceput primavara și ne apucam de trebaluit prin curte.

- Ford Motor a anuntat ca va renunta temporar la 2.000 de angajati zilieri in Michigan, in cadrul unei transformari prin care trec fabricile din regiune, pregatindu-se pentru asamblarea camionetelor Ranger si a vehiculelor sport Bronco, potrivit Reuters. Concedierile vor incepe in luna…

- Cei care vor sa se distreze la munte in acest week-end e bine sa știe ca sunt reduceri pe partiile din Sinaia, Bușteni și Predeal, de Marțișor pentru femei. Meteorologii spun ca ninge la cote inalte, iar stratul de zapada masoara deja 120 de centimetri. Cadoul de Martisor pentru femei este reducere…

- Conform harții Institutului Național de Meteorologie, stratul de zapada din Romania avea, pe 26 februarie, in medie, 10 centimetri. Rareori depașește 25 de centimetri. In aceste condiții, au fost inchise drumurile și au fost anulate trenuri. Normativul intervenției pe drumurile publice iarna spune ca…

- Gerul va persista in urmatoarele zile in Bucuresti, iar ninsoarea va deveni abundenta incepand de luni seara, in timp ce temperaturile minime vor ajunge si la minus 18 grade Celsius, conform prognozei speciale pentru Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie, pentru perioada 26 februarie…

- Marele retailer eMAG continua marea campanie de reduceri substanțiale, pe care nu aveți cum sa le ratați. Numeroase produse destinate casei, electronice, electrocasnice, jucarii sau produse fashion, toate au prețuri speciale.

- Gulliver Delta Resort 3* vine cu oferte tentante la sejururile pascale in Delta Dunarii, considerata cea mai pitoreasca destinație a Romaniei. Pachetele turistice beneficiaza de reduceri Early Booking și includ 4 nopți de cazare cu mese tip bufet, transport autocar și transferuri cu barca de la numai…

- In luna dragostei ploua cu reduceri. In ajun de Sfintul Valentin, vinzatorii se intrec in oferte atractive. Unii scad prețurile și cu 70 la suta, iar alții, ofera doua cadouri la preț de unu. De reduceri a profitat si interpreta Katalina Rusu, care și-a adus prietenul la cosmetician. "M-a surprins foarte…

- Serena Williams s-a confruntat cu importante probeleme de sanatate dupa ce a nascut in septembrie 2017 si a lasat sase inteleaga ca nu este sigura de participarea la urmatoarele turnee de grand slam din acest an, informeaza Reuters. Ea ar fi trebuit sa revina pe teren in acest week-end, intr-o intalnire…

- La aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme majore privind fluenta traficului pe arterele principale, anunta centrul Infotrafic. In judetul Calarasi, stratul de zapada masoara 5 centimetri.

- Noua lege a salarizarii și masura trecerii contribuțiilor din sarcina angajatorului la angajat au creat haos atat in sectorul bugetar, cat și in sectorul privat. De exemplu, afectați sunt greferii cu vechime mai mare de 15 ani, care vor pierde la salariu sume de pana la 500 de lei. Reduceri de salarii…

- Arheologii de la Norwegian Institute of Cultural Heritage Research (NIKU), care conduc o expeditie in zona Tønsberg, au gasit o piesa cilindrica cu o inaltime de 3 centimetri si un diametru de 2,6 centimetri inscriptionata cu motive islamice. Chiar daca motivele sint arabe, nu inseamna neaparat ca a…

- Vrei un televizor mai mare, dar la un pret mai bun? Profita de reduceri eMAG de astazi pentru a achizitiona un televizor mai mare, mai frumos. Experimenteaza cea mai buna vizionare cu un televizor nou, clar, exact ca la cinema.

- Angajatii din invatamant se pregatesc de proteste! Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant organizeaza, maine, 1.02.2018, incepand cu ora 10.00, la sediul federatiei din Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, la conferinta de presa cu tema: Nemultumiri majore in Educatie: reduceri de posturi si…

- In Moldova, pe parcursul primei saptamani de prognoza, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit.Mediile regionale ale temperaturilor maxime vor fi cuprinse intre 4 si 9 grade si intre -3 si doua grade a minimelor nocturne.

- Vlad Mirița traiește una dintre cele mai importante și frumoase perioade din viața sa. Binecunoscutul tenor se pregatește sa devina tatic pentru prima data, iar de momentul in care-și va ține pruncul in brațe il mai despart doar cateva zile. Vlad Mirița s-a casatorit in urma cu doi ani cu aleasa inimii…

- Acest prim model are o diagonala de 80 de centimetri, ceea ce îl face potrivit pentru bucataria dumneavoastra. Specialiștii de la Samsung promit imagini la o calitate superioara, fara distorsiuni, datorita tehnologiei Ultra Clean View.

- O mare parte a Japoniei a fost afectata de o puternica furtuna de iarna care a provocat viscol, ninsori abundente si temperaturi negative, au anuntat ieri autoritatile meteorologice nipone, citate de DPA, potrivit Agerpres. Persoanele care fac naveta in Tokyo s-au confruntat ieri dimineata cu temperaturi…

- Unul dintre cele mai importante magazine online din România, FashionDays.ro, anunța campania Epic sale, cu reduceri la mai multe categorii de produse. Iata câteva dintre cele mai atractive oferte pentru barbați.

- Reduceri eMAG la televizoare. Daca sunteți în cautarea unui aparat TV la preț redus, pe emag.ro gasiți modele de top la prețuri foarte avantajoase, cu discount de peste 50 la suta. Pentru a profita de întreaga serie de reduceri eMAG la televizoare, intrați aici. Astazi,…

- eMAG încheie saptamâna cu o serie de reduceri spectaculoase la mai multe categorii de produse. Apar la reduceri telefoane mobile, televizoare, laptopuri, îmbracaminte și încalțaminte și electrocasnice.

- In materie de articole de imbracaminte, incaltaminte si accesorii, eMAG și alte magazine mari au reducerile mari de doua ori pe an, la inceputul anului, in luna ianuarie, cand sunt reduse articolele de iarna si la sfarsitul lunii august, cand articolele de vara beneficiaza de preturi

- Daca laptopul nu mai merge sau simtiti nevoia unui update la o alta generatie, avem cea mai buna sugestie. eMAG ne aduce prețuri cât se poate de bune, în marea campanie ’’Revoluția Prețurilor’’, care ține

- Reduceri eMAG televizoare. Daca vreți sa va schimbați televizorul, campania de reduceri eMAG ”Revoluția Prețurilor” va ofera prilejul perfect pentru a o face. Mai jos gasiți 3 dintre cele mai bune oferte ale zilei pe emag.ro. Pentru a consulta întreaga lista cu reduceri eMAG…

- torilor acesteia. „Am profitat de racirea vremii si am repus in functiune tunurile de zapada. (…) Ieri dupa-amiaza (luni – n.r.) am reusit sa redeschidem partia mica, iar conditiile de schi sunt foarte bune, stratul de zapada masoara peste 30 de centimetri, iar tunurile de zapada lucreaza incontinuu.…

- Cea mai noua provocare aparuta printre adolescenti se numeste &"Tide pod Challange&". Tinerii sunt pusi sa se filmeze când manânca o capsula cu detergent lichid, pentru a putea deveni &"eroi&".

- Daca sunteți în cautarea unui laptop în perioada aceasta, trebuie sa studiați oferte de la Cel.ro. În acest articol va prezentam câteva dintre cele mai atractive oferte.

- Magazinul online eMAG pune la bataie astazi reduceri de pâna la 60 la suta la numeroase produse, printre care și telefoane inteligente. În acest articol gasiți cele mai avantajoase trei oferte la telefoane Samsung de pe emag.ro. Pentru a studia toate ofertele de astazi la telefoane…

- Producatorii de televizoare abia au perfectionat dispozitivele capabile sa afiseze continut 4K, insa Sony si alti cativa jucatori din aceasta piata se gandesc deja la viitor, tintind spre o rezolutie de patru ori mai mare: 8K. Desi nu este primul televizor 8K despre care auzim, noul X1 Ultimate Full-Spec…

- Reduceri parfumuri. Unul dintre cele mai importante magazine online din România, Elefant.ro, anunța reduceri de peste 70% la mai multe parfumuri, atât pentru femei cât și pentru barbați.

- Un astronaut japonez și-a cerut scuze pentru ca a menționat, in mod eronat, ca a crescut cu 9 centimetri in inalțime de cind a ajuns pe Stația Spațiala Internaționala, in urma cu trei saptamini. Potrivit BBC, Norshige Kanai a spus ca, de fapt, el a crescut doar 2 centimetri. El a dat vina pe o greșeala…

- Zilele acestea are loc conferinta de tehnologie CES 2018, la Las Vegas, loc in care toti producatorii de electronice se intrec in lansari care mai de care. Dupa ce LG a anuntat un televizor cu rezolutie 8K si diagonala de aproape doi metri si jumatate, acum a venit randul lui Samsung sa ”fure spectacolul”.

- NVIDIA a anuntat la CES conceptul „Big Format Gaming Displays”, care doreste sa puna pe birourile gamerilor adevarate televizoare 4K inteligente pentru a inlocui clasicele monitoare. Desigur, NVIDIA nu le numeste televizoare, intrucat termenul de televizor descrie in general un dispozitiv realizat…

- Philips TV propune cadoul perfect pentru acest final de an și ofera reduceri de pâna la 1.500 de lei pentru seria premium 7502. Aceasta serie este alcatuita din trei modele reprezentate prin trei marimi diferite: de 49”, 55” și 65”. Calitate de top cu procesorul Philips…

- Goana dupa televizoarele mari nu s-a oprit in 2017. LG tocmai a anuntat ca lanseaza un nou model de TV 8K care masoara peste doi metri si este destinat clientilor care s-au ”plictisit” de formate ”invechite”, cum ar fi 4K.

- CFR Calatori introduce programul Trenurile Zapezii 2018 De astazi si pâna la sfârsitul lunii februarie CFR Calatori introduce programul Trenurile Zapezii 2018, cu reduceri la pretul biletelor de pâna la 56 la suta pentru trenurile care au ca destinatie sau plecare, ori tranziteaza…

- Kenneth Libbrecht, fizician la Institutul Tehnologic din California, vrea sa obtina in laborator cel mai mare fulg de nea si sa-i impinga simetria cat mai aproape de perfectiune. Prin controlul atent al conditiilor de formare a fulgilor de zapada, el a reusit sa obtina fulgi cu diametrul de 1,2 centimetri…

- Un barbat in varsta de 52 ani a murit, miercuri la pranz, in Spitalul Județean de Urgența Craiova, dupa ce un container cu televizoare a cazut pe el. Incidentul a avut loc intr-un supermarket din municipiu, unde victima mersese la cumparaturi. „Din primele verificari se pare ca incidentul…