- Directia de Sanatate Publica Dambovita a confirmat primul caz de deces cauzat de gripa, in judet. Este vorba de o pacienta in varsta de 33 de ani, pentru care se confirmase prezenta virusului gripal.

- "Nu știu nimic, eu am plecat la munca, n-am de unde sa știu ce au facut ei acasa. Eu i-am lasat dormind, dormeau toți. A baut el un 3 in 1 cu mine și pe urma s-a pus in pat inapoi. Fata trebuia sa plece la școala? Trebuia luni ca a fost bolnava și am invoit-o. Trebuia sa-și ia scutire de la…

- Omorat cu sange rece. Un barbat a decedat dupa ce a fost snopit in bataie de propriul cumnat si feciorul acestuia. Crima s-a produs in noaptea de 14 ianuarie curent, in localitatea Gotesti, raionul Cantemir.

- O femeie de 51 de ani a murit din cauza gripei, in Galați, la doar cateva zile dupa ce un alt caz a dus la moartea pacientului, in același județ. Pacienta a decedat la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati din cauza virusului gripal de tip AH1, arata reprezentanții Direcției de Sanatate Publica. Femeia…

- Elvis Aaron Presley, cunoscut ca Regele Rock ‘n’ Roll-ului, s-a nascut in ziua de 8 ianuarie 1935, in Tupelo (orasel din statul american Mississippi)… Prima aparitie pe scena s-a produs la varsta de 10 ani; primea in dar si prima chitara, parintii neputandu-si permite bicicleta mult dorita de fiu. In…

- Situa:ie pe cat de nEucitoare, pe atat de tragicE, in Marea Britanie. O femeie de numai 32 de ani a murit subit, in ceea ce pErea la inceput a fi un masiv atac de cord. }nsE, adevErul este mult mai tulburEtor "i, mai mult, creeazE probleme la certificatul de deces.

- Ovidiu N., un tanEr de numai 20 de ani din Boto"ani a murit intr-un cumplit accident de circula:ie, chiar de ziua lui de na"tere. Fata aflatE cu el in ma"inE, o tanErE de 18 ani a ajuns in stare gravE la spital, in urma impactului violent.

- Pe estrada salonului principal al imobilului de pe bulevardul Lascar Catargiu 12 din Capitala se afla si astazi un pian. Acelasi pian la care compozitorul Dinu Lipatti repeta, compunea sau sustinea concerte in adolescenta.