Elveţienii susţin înăsprirea controlului asupra armelor de foc (sondaj) Doi din trei elvetieni cu drept de vot sustin introducerea unui control mai strict asupra armelor de foc, in concordanta cu schimbarile survenite in regulamentele Uniunii Europene in acest domeniu, releva un sondaj de opinie realizat de gfs.bern si dat vineri publicitatii, potrivit Reuters. Astfel, 66% dintre alegatorii elvetieni chestionati sprijina un regim mai strict de control asupra armelor, in timp ce 33% se opun schimbarii regimului actual. Marja de eroare a sondajului este de 2,9% puncte procentuale. Restrictiile respective ar urma sa se aplice si Elvetiei intrucat aceasta tara, desi nu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

