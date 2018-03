Elvetienii au votat masiv impotriva eliminarii taxei pentru televiziunea de stat Elvetienii au respins cu un numar mare de voturi, in cadrul unui referendum, suprimarea redeventei pentru audiovizual, potrivit primelor estimari publicate dupa inchiderea birourilor de vot, la orele 11:00 GMT, informeaza AFP si dpa.



Astfel, elvetienii au votat "da" pentru mentinerea TVA si impozitului federal direct.



Potrivit primelor estimari ale institutului de sondare a opiniei publice gfs.bern, textul cu privire la suprimarea redeventei a fost respins de 71% dintre votanti. Marja de eroare este de 3%.



In cantonul Zurich, cel mai populat, votul negativ a depasit…

Sursa articol si foto: business24.ro

