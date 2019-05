Elveţienii au aprobat reforma sistemului de taxe şi a finanţării sistemului de pensii Potrivit estimarilor preliminare, masura a fost aprobata cu 66% de voturi pentru fata de 34% contra. Votul cu privire la reforma sistemului de taxe si a finantarii sistemului de pensii va pune capat unei dispute care dureaza de mai multi ani cu privire la regimul fiscal favorabil oferit de Elvetia pentru companiile multinationale. Aprobarea acestei reforme era vitala pentru a evita situatia in care Elvetia sa fie considerata o tara paria pentru taxele reduse oferite multinationalelor, a declarat ministrul elvetian de Finante, Ueli Maurer. In urma cu doi ani, elvetienii au respins o precedenta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate din tarile membre ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), unde au avut loc alegeri nationale in 2018, au fost vizate de atacuri cibernetice, potrivit unui raport al agentiei de supraveghere a comunicatiilor din Canada, relateaza marti AFP. Numarul lor…

- Documente de interes pentru Uniunea Europeana (UE) in domeniul politicilor comerciale si cel al comertului international, cu incidenta asupra industriei siderurgice, au fost dezbatute, in perioada 25 - 26 martie, la Paris, in cadrul celei de-a 86-a sesiuni a Comitetului Otelului din cadrul Organizatiei…

- Documente de interes pentru Uniunea Europeana (UE) in domeniul politicilor comerciale si cel al comertului international, cu incidenta asupra industriei siderurgice, au fost dezbatute, in perioada 25 - 26 martie, la Paris, in cadrul celei de-a 86-a sesiuni a Comitetului Otelului din cadrul Organizatiei…

- In perioada 18-20 martie 2019, comisarul european pentru politica regionala Corina Crețu efectueaza o vizita oficiala la Atena, in Grecia, unde va participa, in calitate de reprezentant al Uniunii Europene, la reuniunea ministeriala pe teme de dezvoltare regionala a Organizației pentru Cooperare și…

- Cele 28 de state membre ale Uniunii Europene au suspendat formal, marti, proiectul unei taxe europene asupra gigantilor mediului online (asa-numita 'taxa Gafa' - acronim de la Google, Amazon, Facebook, Apple), din cauza opozitiei a patru tari, transmite AFP. Ministrii finantelor…

- Propunerea dezbatuta in prezent a fost prezentata in luna martie a anului trecut de Comisia Europeana si vizeaza in principal gigantii americani ai Internetului: Google, Apple, Facebook si Amazon, reuniti sub acronimul GAFA. Propunerea vizeaza introducerea rapida a unei taxe de 3% pe veniturile generate…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a avut o intalnire cu acționarii fondurilor de pensii private din Romania, iar discuțiile s-au purtat pe OUG 114. Surse apropiate negocierilor, citate de stiripesurse.ro, au precizat ca s-a ajuns la o ințelegere intre Guvern și administratorii fondurilor…

- ,„In Guvernarea PSD, Romania a atins cea mai mare creștere a productivitații economice, ajungand pe primul loc intre economiile dezvoltate din lume, se arata intr-un raport al Organizației internaționale pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD). Conform OECD, „productivitatea" reprezinta…