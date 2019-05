Elvetienii au aprobat prin referendum reforma sistemului de taxe si a finantarii sistemului de pensii Alegatorii din Elvetia au aprobat duminica prin referendum un proiect de lege care prevede reformarea sistemului de taxe pentru companii, evitand ceea ce ministrul elvetian de Finante a calificat drept o amenintare existentiala la adresa pozitiei de sediu fiscal pentru companiile multinationale, de care se bucura in prezent Elvetia, transmite Reuters.



Potrivit estimarilor preliminare, masura a fost aprobata cu 66% de voturi pentru fata de 34% contra.



Potrivit estimarilor preliminare, masura a fost aprobata cu 66% de voturi pentru fata de 34% contra.

Votul cu privire la reforma sistemului de taxe si a finantarii sistemului de pensii va pune capat unei dispute care dureaza de…

Sursa articol si foto: business24.ro

