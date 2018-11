Elvețianul care DONEAZĂ un miliard de dolari pentru salvarea Pământului „Am decis sa donez un miliard de dolari, in urmatorii zece ani, pentru a contribui la accelerarea conservarii oceanelor și zonelor terestre, cu scopul de a proteja 30% din suprafața planetei pana in 2030”, spune miliardarul de 83 de ani. El are o avere de aproape 6 miliarde de dolari, potrivit Forbes, afacerea sa de succes fiind compania de echipamente medicale Synthes. Potrivit acestuia, banii urmeaza sa fie folosiți pentru susținerea eforturilor de conservare declanșate de autoritațile locale din intreaga lume, precum și pentru studii științifice și strategii in vederea atingerii scopului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

