Elveţia: Unul dintre cei patru răniţi în urma avalanşei produse în Crans Montana a murit Una dintre cele patru persoane descoperite ingropate sub zapada in urma unei avalanse care a lovit marti o partie din statiunea elvetiana de schi Crans Montana a murit, a informat miercuri politia, citata de DPA. Victima era un cetatean francez in varsta de 34 de ani care lucra pentru serviciul local de salvamont si fusese grav ranit de cantitatea mare de zapada care cazuse pe partie in ziua precedenta, a indicat politia din regiunea Valais. Barbatul si alte trei persoane cu rani usoare fusesera salvate marti. Operatiunile de cautare, care au implicat 250 de persoane si circa 12 de caini, au fost… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

