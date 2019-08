Elveţia - Un bărbat şi o fetiţă, daţi dispăruţi după o furtună violentă (poliţie) Echipele de salvatori continua cautarile, luni, dupa ce un barbat si o fetita in varsta de sase ani au fost dati disparuti la Chamoson, in sud-vestul Elvetiei, pentru ca masina in care se aflau a fost luata de o viitura, insa seful echipelor de salvatori este sceptic cu privire la sansele de supravietuire ale celor doi, transmite DPA.



Benoit Dorsaz, care coordoneaza eforturile echipelor de cautari, a sustinut ca "sunt zero sperante" pentru gasirea celor doi in viata.



O furtuna violenta si o alunecare de teren produse duminica noapte au condus la cresterea debitului raului…

Sursa articol: agerpres.ro

