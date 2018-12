Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Andi Cristea, copreședintele grupului de prietenie parlamentara UE-RM, susține ca votul de astazi al Parlamentului European, care vizeaza Republica Moldova, este un document politizat, care nu-si are locul în context electoral. Amintim ca Parlamentul European a votat un raport…

- Andi Cristea, despre votul Parlamentului European pe Moldova: A fost aprobat un document politizat, care nu-și are locul in context electoralMarți, 14 noiembrie, Parlamentul European a votat un raport privind implementarea Acordului de Asociere UE-Moldova, in urma dezbaterilor ce au avut loc…

- Cooperarea moldo-elvetiana in domeniile politic, comercial-economic si cel al dezvoltarii durabile au fost discutate de Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, in cadrul intrevederii cu ambasadorul Confederatiei Elvetiene in Republica Moldova, cu

- Elvetia sustine candidatura Romaniei la OECD, a declarat joi, la Bucuresti, presedintele confederatiei, Alain Berset, aflat in vizita in tara noastra. "Elvetia sustine candidatura Romaniei la OECD si am vazut ca putem continua munca pe aceasta cale pentru a ne indrepta catre acest obiectiv",…

- Documentul contine o serie de ingrijorari in legatura cu deteriorarea situatiei privind respectarea valorilor democratice in Republica Moldova, legate in special de adoptarea sistemul mixt de vot si de invalidarea alegerilor din capitala republicii, informeaza Radio Chisinau, informeaza Agerpres.…

- Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European a aprobat marti, cu 31 de voturi pentru si 5 impotriva, proiectul Raportului privind aplicarea Acordului de Asociere cu Republica Moldova. Documentul contine o serie de ingrijorari in legatura cu deteriorarea situatiei privind respectarea valorilor…

- Reuniunea sefilor de guverne ai statelor membre ale Organizatiei pentru Democratie si Dezvoltare Economica (GUAM) din care fac parte Georgia, Ucraina, Azerbaidjan si Republica Moldova are loc vineri la Chisinau, informeaza Radio Chisinau, potrivit Agerpres. In cadrul reuniunii vor fi abordate…

- Comisia Europeana a propus, miercuri, renuntarea la schimbarea sezoniera a orei in Europa in 2019, oferind statelor membre libertatea de a decide o data pentru totdeauna daca doresc sa aplice in mod permanent ora de vara sau de iarna. In discursul sau privind starea Uniunii, presedintele Jean-Claude…