- Scandalul Dieselgate a daramat imperiul Volkswagen. Anunțul facut de directorul general despre viitorul grupului german Volkswagen a abandonat strategia din ultimul deceniu de a construi un imperiu si de a cheltui nelimitat pentru inginerie, pentru a elibera resursele necesare dezvoltarii si productiei…

- O masina Bugatti Chiron modificata, condusa de soferul de teste Andy Wallace, a stabilit un record de viteza, atingand 490,48 km/h pe o distanta de 8,8 kilometri, scrie CNN, conform news.ro.Automobilul este prima masina sport care a depasit viteza de 482,8 km/h pe traseul de teste Ehra-Lessien…

- Conferinta CITES privind comertul cu specii pe cale de disparitie a limitat drastic, marti, posibilitatea vanzarii elefantilor salbatici din Africa gradinilor zoologice si parcurilor de distractie, o decizie salutata de organizatiile nonguvernamentale ca fiind un important pas inainte, potrivit AFP.…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme a depasit 352.000 de unitati, in primele sapte luni ale anului, in crestere cu 0,9% fata de aceeasi perioada din 2018. Din acest total, 73,5% au fost maşini second-hand, potrivit datelor Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare…

- In intervalul ianuarie - iulie 2019, din numarul total de inmatriculari inregistrate in Romania, 258.005 unitati sunt rulate (scadere de aproape 6%, comparativ cu primele sapte luni din 2018), iar 94.826 de exemplare sunt autoturisme noi (+25,97%). In ceea ce priveste inmatricularile de…

- Doi barbați din Brazilia, tata și fiu, au fost arestați de polițiști dupa ce s-a descoperit ca vindeau mașini marca Lamborghini și Ferrari la prețuri foarte mici. Autoturismele erau contrafacute. Intre 45.000 și 60.000 de dolari cereu cei doi barbați pentru mașinile ce pareau a fi de lux – o fracțiune…

- Grupul german Volkswagen intentioneaza sa construiasca o noua fabrica multibrand in Turcia, a anuntat vineri publicatia Automobilwoche, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Consiliul de supervizare al Volkswagen a decis joi ca noua unitate să fie construită în apropierea…

- Conform datelor centralizate, in intervalul ianuarie - iunie 2019, din numarul total de inmatriculari, 217.701 de unitati sunt rulate (scadere de 7,28% fata de primele sase luni din 2018), iar 71.620 de exemplare sunt autoturisme noi (+19,23%). La capitolul inmatriculari de autovehicule…