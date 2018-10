Elveţia le interzice pe viaţă pedofililor să lucreze în contact cu copii Elvetia le va interzice pe viata pedofililor sa lucreze in contact cu copii, incepand de anul viitor, o astfel de propunere fiind sustinuta de 63% din populatia elvetiana in cadrul unui referendum organizat in 2014, informeaza miercuri AFP.



Intr-un comunicat, guvernul elvetian a anuntat miercuri ca noua lege, ce va intra in vigoare de la 1 ianuarie, stipuleaza ca orice persoana condamnata pentru atingere adusa integritatii sexuale a unui copil mai mic de 18 ani sau a unui adult vulnerabil va fi privat definitiv de dreptul de a exercita o activitate profesionala sau benevola cu aceste

Sursa articol: agerpres.ro

